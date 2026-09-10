दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला इशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन और तिलक वर्मा की कप्तानी वाली साउथ जोन के बीच खेला जा रहा है। ये मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है और अब सवाल ये है कि अगर फाइनल मैच ड्रॉ रहा तो इशान किशन या फिर तिलक वर्मा में से किसकी टीम चैंपियन बनेगी और इसके लिए बीसीसीआई का क्या नियम है जानते हैं।

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले की बात करें तो इस मैच की पहली पारी में ईस्ट जोन की टीम ने 708 रन बनाए थे और इसके जवाब में साउथ जोन की टीम ने पहली पारी में 336 रन बनाए थे। यानी पहली पारी में ईस्ट जोन को 372 रन की बड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन इसके बावजूद ईस्ट जोन ने साउथ जोन को फॉलोऑन नहीं खिलाया और दूसरी पारी में बैटिंग शुरू कर दी। अब खबर लिखे जाने तक दूसरी पारी में ईस्ट जोन ने 6 विकेट पर 308 रन बना लिए थे और इस टीम की कुल बढ़त 680 रनों की हो गई थी।

फाइनल में ईस्ट जोन मजबूत स्थिति में

अब अगर ईस्ट जोन चाहती है कि वो पूरे दिन खेले तो वो खेल सकती है, लेकिन अगर ये टीम पारी की घोषणा कर देती है तो साउथ जोन की बल्लेबाजी आएगी और अगर साउथ जोन पूरे दिन खेलती रह गई तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। वहीं अगर ईस्ट जोन के गेंदबाजों ने साउथ जोन को ऑलआउट कर दिया तो उस परिस्थिति में ईस्ट जोन को जीत मिली जाएगी, लेकिन अगर साउथ जोन के बल्लेबाज आउट नहीं होते हैं तो मैच ड्रॉ रह जाएगा। अब मैच ड्रॉ होने की स्थिति में भी ईस्ट जोन यानी इशान किशन की जीत को ही विजेता घोषित किया जाएगा।

क्या कहता है बीसीसीआई का नियम

बीसीसीआई के नियम के मुताबिक दलीप ट्रॉफी में अगर को कोई मैच ड्रॉ पर समाप्त होता है तो उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है जिसने पहली पारी में ज्यादा रन बनाए हों या फिर लीड हासिल की हो। इस बार के फाइनल मुकाबले की बात करें तो ईस्ट जोन ने साउथ जोन के मुकाबले ज्यादा रन भी बनाए थे और इस टीम को 372 रन की बढ़त भी मिली थी यानी नियम पूरी तरह से ईस्ट जोन के हक में है और इसके आधार पर यही टीम साल 2026 दलीप ट्रॉफी की विनर बनेगी।

वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफी 2026 में प्रदर्शन, 183 गेंदों पर बनाए 192 रन; 5 पारियों में लगाया सिर्फ एक अर्धशतक

दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव का प्रदर्शन औसत ही रहा। हालांकि उन्होंने कम गेंदों का सामना करते हुए ज्यादा रन बनाए और 5 पारियों में उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)