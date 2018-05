शाहिद अफरीदी-शोएब मलिक के साथ खेलते दिखेंगे ये दो भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 मई को लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टी20 चैलेंज के लिए आईसीसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड-11 में हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक के खेलने पर मुहर लग चुकी है। इसके साथ ही वर्ल्ड इलेवन की तरफ से खेलने वालों की संख्या 9 हो गई है। टीम की कमान इयोन मॉर्गन के हाथों में है। बता दें कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मैच का दर्जा दिया गया है, जिससे होने वाली कमाई कैरेबियन द्वीप में मौजूद स्टेडियम की मरम्मत में किया जाएगा।

इस टीम में ऑयन मॉर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, तिसारा परेरा, शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल, राशिद खान को चुना गया है। इस मैच के आयोजन का मकसद एंग्लुइला के जेम्स रोलैंड वेबस्टर पार्क और डोमिनिसिया के विंस्डर पार्क स्टेडियम के पुननिर्माण के लिए फंड जुटाना है। यह पार्क इरमा और मारिया नाम के तूफानों के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे।

ICYMI, three more star names joined the ICC World XI for #CricketRelief to face West Indies at Lord’s on 31st May to raise money to restore stadiums following hurricane damage – get your tickets now!

Details https://t.co/UBjsMNJXUl

Tickets https://t.co/N76qS9uedp pic.twitter.com/XuYt6UAOOx

— ICC (@ICC) April 24, 2018