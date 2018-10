आईसीसी वर्ल्ड टी20 एशिया रीजन्स क्वॉलिफायर्स के ग्रुप-बी मैच में 9 अक्टूबर को मलेशिया और म्यांमार के बीच अनोखा मुकाबला खेला गया। 11.5 ओवर तक चले इस मैच में कुल 20 रन बने और 10 विकेट गिरे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी म्यांमार की शुरुआत बेहद खराब रही। पहली तीन गेंदों पर ही बगैर खाता खुले उसे केके लिन (0) और नियांग टुन (0) के रूप में दो झटके लग गए। इसके बाद टीम का खाता खुला ही था कि खिन आए (0) भी चलते बने।

कुल 6 रन के स्कोर तक टीम अपने 5 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद महज 10.1 ओवर तक 3 रन ही जुड़े और म्यांमार 8 विकेट गंवा चुका था। इतने में बारिश आ गई, जिसके चलते खेल रोकना पड़ा। म्यांमार की ओर से कप्तान लिन ऑन्ग (2), ली ऊ (1) और को ऑन्ग (3) ही खाता खोल सके। इनके अलावा 7 बल्लेबाज ऐसे रहे, जो खाता तक ना खोल सके। विपक्षी टीम पवनदीप सिंह ने 1 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनके अलावा अनवप रहमान ने 2 शिकार किए।

