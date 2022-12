WTC: पाकिस्तान का टूटा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का सपना, अब ऑस्ट्रेलिया की जीत पर टिकीं भारत की निगाहें; समझें पूरा गणित

ICC World Test Championship: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का सपना पाकिस्तान का टूट गया। वहीं भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साउथ अफ्रीका की टीम है।

Babar Azam: हार के बाद पाकिस्तान हुआ टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर (फोटो- ट्विटर)

