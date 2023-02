बॉर्डर-गावस्कर सीरीज से पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपिनशिप फाइनल का शेड्यूल आया, भारत को ओवल का टिकट कटाने के लिए क्या करना होगा? समझें पूरा गणित

ICC World Test Championship Final: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाली शीर्ष दो टीम का फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में कई महत्वपूर्ण मुकाबले होने हैं जिनसे शीर्ष दो टीम का फैसला होगा।

WTC Final के हिसाब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। (फोटो – आईसीसी)

World Test Championship Final scenario: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बुधवार को जानकारी दी शीर्ष दो टेस्ट टीम के बीच दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (WTC Final) 7 से 11 जून तक द ओवल में खेला जाएगा। 12 जून रिजर्व डे होगा। द ओवल ने 100 से अधिक टेस्ट मैच की मेजबानी की है और जून में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका (WTC Rating) की शीर्ष दो टीम यहां आमने सामने होंगी। आईसीसी डब्ल्यूटीसी फाइनल (ICC WTC Final) टेस्ट कैलेंडर का शीर्ष मुकाबला है। आईसीसी डब्ल्यूटीसी (ICC WTC) की शीर्ष दो टीम का फैसला दो साल में 24 सीरीज और 61 टेस्ट मैच खेलने के बाद होगा। फाइनल खेलने वाली शीर्ष दो टीम का फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में कई महत्वपूर्ण मुकाबले होने हैं जिनसे शीर्ष दो टीम का फैसला होगा। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी काफी महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अभी अंक तालिका में शीर्ष पर चल रहा है जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। ये दोनों टीम गुरुवार से नागपुर में चार टेस्ट की सीरीज खेलेंगी। ऐसे में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी काफी महत्वपूर्ण होगी। अभी छह टीम के पास फाइनल के लिए क्वालीफाई करने का मौका है। शीर्ष दो टीम को तीसरे स्थान पर चल रहे श्रीलंका और चौथे स्थान पर चल रहे दक्षिण अफ्रीका से कड़ी टक्कर मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका को फरवरी और मार्च में गत डब्ल्यूटीसी चैंपियन न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट की दो सीरीज खेलनी हैं। दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए भारत को क्या करना होगा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का प्रबल दावेदार है। पैट कमिंस की टीम के पास 75.56% अंक हैं, जो दूसरे स्थान पर मौजूद भारत से लगभग 17 प्रतिशत अधिक है। अगर ऑस्ट्रेलिया को भारत 4-0 से हरा दे और न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका दोनों टेस्ट जीत जाए तो कंगारू टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। भारत से क्लीन स्वीप होने पर ऑस्ट्रेलिया का अंक घटकर 59.65 % हो जाएगा और न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप करने से श्रीलंका का 61.11 % अंक हो जाएगा।

भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत माथापच्ची नहीं करनी है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में उसे ऑस्ट्रेलिया को 4-0 या 3-0 या 3-1 से हराना होगा। अगर सीरीज 2-2 से बराबर रहा और श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा दिया तो भारत रेस से बाहर हो जाएगा। इसी तरह अगर सीरीज 1-1 से बराबर रहे और साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को 2-0 से हरा दे तो भी रोहित श्रमा की टीम रेस से बाहर हो जाएगी।

श्रीलंका को न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में 2-0 से हराना होगा। इसके बाद उम्मीद करनी होगी कि या तो भारत ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हरा दे या भारत सीरीज हार जाए या शसीरीज ड्रॉ पर समाप्त हो जाए। अगर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज 1-1 से ड्रा रहा, तो उम्मीद करनी होगी कि भारत ऑस्ट्रेलिया से 1-3 या 0-1 से हार जाए। इसके अलावा अगर दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ एक टेस्ट जीते।

साउथ अफ्रीका को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने दोनों टेस्ट जीतने होंगे और फिर उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका को न्यूजीलैंड दोनों टेस्ट में हरा दे या कम से कम एक जीत जाए। प्रोटियाज को उम्मीद होगी कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 20 से कम अंक प्राप्त हो, यानी सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहे या भारत सीरीज गंवा दे।

