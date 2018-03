वेस्टइंडीज के इस बल्लेबाज ने मैच के दौरान तोड़ा शीशा, जानिए क्या थी वजह…

आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर-2018 में 10 मार्च को हुए आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 52 रन से जीत दर्ज की। टीम के लिए जीत के हीरो रॉवमैन पॉवैल रहे, जिन्होंने सातवें नंबर पर आकर 100 गेंदों में 7 चौके और इतने ही छक्कों की मदद से 101 रन बनाए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने उस वक्त टीम को संभाला, जिस समय वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। इस दौरान उनके छक्के से शीशा भी टूट गया, जिसपर उन्होंने मैच के बाद अपना साइन भी किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 45 रन पर तीन झटके लग चुके थे। इविन लुईस 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि क्रिस गेल महज 14 रन का ही योगदान दे सके।

सलामी बल्लेबाजों के जल्द आउट होने के बाद शिमरॉन ने टीम को संभालने की कोशिश की और 40 गेंदों में 36 रन बनाकर लेकिन उनके आउट होते ही मध्यक्रम लड़खड़ा गया। टीम 83 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी। इस बीच जेसन होल्डर (54) ने कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक जड़ा। होल्डर और रॉवमैन पॉवैल के बीच 76 रन की साझेदारी हुई, जिसने टीम को मजबूती दी और वेस्टइंडीज ने 8 विकेट खोकर 257 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से टीम मुर्थग ने सबसे अधिक 4, जबकि एंडी मैकब्रेन ने 2 शिकार किए। उनके अलावा बॉयड रैंकिन को 1 सफलता हासिल हुई।

He broke the window when bringing up his maiden with a HUGE six, then signed it for us after the game✍️

@Ravipowell26 #CWCQ pic.twitter.com/OCPUoDE2a9

— ICC (@ICC) March 10, 2018