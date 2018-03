आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालीफायर के फाइनल मैच में रविवार (25 मार्च) को अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज 46.5 ओवर में 204 रन पर ढेर हो गई। इस दौरान राशिद खान ने शाई होप्स का विकेट लिया, जिसके साथ उन्होंने अपने नाम वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी कर लिया। आईपीएल सीजन-10 में अपने दमदार प्रदर्शन से 19 वर्षीय इस गेंदबाज ने काफी सुर्खियां बटोरीं थीं।

अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान विश्व क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। राशिद को 19 साल और 159 दिन की उम्र में ही टीम की कमान मिल गई थी। राशिद खान ने 44 वनडे मैचों की 41 पारियों में 3.94 की इकॉनमी के साथ 100 विकेट झटके हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/18 रहा। वहीं बात टी20 अंतर्राष्ट्रीय की करें, तो ये गेंदबाज 29 मुकाबलों में 47 शिकार कर चुका है। टी20 में उन्होंने एक पारी में 3 रन देकर 5 विकेट झटकने का भी कारनामा किया है।

Congratulations to @rashidkhan_19 on becoming the fastest player to take 100 ODI wickets, taking just 44 matches! #WIvAFG #CWCQ pic.twitter.com/sgJYS4lFqF

— ICC (@ICC) March 25, 2018