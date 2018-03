मैच के बीच ये क्रिकेटर करने लगा फनी डांस, वायरल हो गया Video

वर्ल्ड कप क्वालीफायर में गुरुवार (15 मार्च) को हॉन्ग-कॉन्ग और नीदरलैंड के बीच प्लेऑफ का 21वां मैच खेला गया। इस मुकाबले के दौरान नीदरलैंड के गेंदबाज पॉल वेन मीकेरेन ने कुछ ऐसी हरकत की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। मीकेरेन डग आउट में फनी डांस करने लगे, जिसे देख साथी खिलाड़ी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इस मुकाबले को नीदरलैंड ने जीता और वह ये उसकी क्वालीफार-2018 में पहली जीत थी।

पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और वेस्ली बरेसी 11, जबकि बेन कूपर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद सलामी बल्लेबाज ने टिककर बललेबाजी की। उन्होंने 71 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से शानदार 62 रन बनाए। उनका इस दौरान कप्तान पीटर बॉरेन (31) ने बखूबी साथ निभाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 55 रन की साझेदारी हुई, जिसने टीम को संभाला। मध्यक्रम में बेस डी लीडी ने 29 रन बनाए। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सके लेकिन टीम ने जैसे-तैसे चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर ही दिया। टीम 48.2 ओवर में 174 रन पर ऑलआउट हुई। विपक्षी टीम की तरफ से नदीम अहमद से सबसे अधिक 3, जबकि तनवीर अफजल-एहसान खान को 2-2 सफलता मिली।

