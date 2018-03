ICC World Cup Qualifiers, 2018: फाइनल मैच में मिली हार, क्रिस गेल ने किया अफगान खिलाड़ी संग ‘चैंपियन डांस’, देखिए VIDEO

विश्व कप क्वालीफायर के फाइनल मुकाबले में रविवार (25 मार्च) को अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से मात दी। इस मुकाबले में भले ही गेल कुछ खास नहीं कर सके लेकिन मैच हारने के बावजूद उन्होंने अफगान खिलाड़ी मोहम्मद शहजाद संग ‘चैंपियन’ डांस किया, जिसने फैंस का दिल मोह लिया। गेल यूं काफी मजाकिया इंसान हैं लेकिन उनमें खेल भावना कूट-कूटकर भरी है। ये एक बार फिर से साबित हो गया।

दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप 2019 के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी थीं। ऐसे में ये मैच अभ्यास के रूप में दोनों टीमों के लिए साबित हुआ। मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। टीम को क्रिस गेल (10) के रूप में पहला झटका जल्द ही लग गया। हालांकि उनके बाद इविन लुइस (27) और शाई होप्स (23) ने टीम को कुछ हद तक संभाला।

