VIDEO: राशिद खान ने की ऐसी बॉलिंग कि बल्लेबाज रह भी गए दंग, एक के बाद एक गंवा बैठे विकेट

आईसीसी वर्ल्ड कप क्वीलीफायर में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 5 विकेट से हरा विश्व कप में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इस मुकाबले में राशिद खान ने जिस कदर कहर ढाया उसे देख विपक्षी टीम के बल्लेबाज दंग रह गए। इस लेग स्पिनर ने 9 ओवर में 41 रन देकर पांच शिकार किए और यूएई की टीम को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। उनकी स्पिन को बल्लेबाज समझ नहीं सके और अपने विकेटों के साथ विश्व कप-2019 में जगह बनाने का मौका भी खोते गए।

सलामी बल्लेबाज गुलबादीन नायब और सातवें नंबर पर उतरे नजीबुल्लाह जादरान की विषम परिस्थितियों में खेली गई नाबाद अर्धशतकीय पारियों की मदद से अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को पांच विकेट से हरा दिया। आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर्स सुपर सिक्स के इस मैच में अफगानिस्तान के सामने 178 रन का लक्ष्य था लेकिन उसकी शुरूआत अच्छी नहीं रही और उसके चोटी के पांच बल्लेबाज 54 रन पर पवेलियन लौट गए। ऐसे समय में जब अफगानिस्तान पर विश्व कप की दौड़ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था तब गुलबादीन नायब (नाबाद 74) और नजीबुल्लाह जादरान (नाबाद 63) ने छठे विकेट के लिए 124 रन की अटूट साझेदारी करके अपनी टीम को 93 गेंद पहले लक्ष्य तक पहुंचाया।

Rashid Khan was at his destructive best in Afghanistan’s crucial #CWC19 victory over UAE today, taking a fourth ODI five-wicket haul. pic.twitter.com/sQMSrFk6QV

— ICC (@ICC) March 20, 2018