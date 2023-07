ICC World Cup Qualifier के बीच ही वेस्टइंडीज ने लिया बड़ा फैसला, शर्मनाक हार के बाद टीम का साथ छोड़ देश लौटेंगे ये 2 स्टार खिलाड़ी

वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मुकाबले खत्म होने से पहले ही देश लौटने वाले हैं।

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम। फोटो सोर्स- विंडीज क्रिकेट

