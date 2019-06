ICC World cup 2019: भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अंगूठे में फ्रैक्चर की वजह से फिलहाल टीम से बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में वह चोटिल हो गए थे। इस मैच में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कुछ मैच के बाद फिर से वापसी कर सकते हैं। इसी कड़ी में उन्हें जिम में पसीना बहाते हुए देखा गया।

धवन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह जिम में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा ‘आप अपनी परिस्थितियों को एक बुरा सपना बना सकते हैं या फिर इसे फिर से वापसी करने का अवसर समझ सकते हैं। आप सभी का मेरी वापसी के लिए शुभकामनाएं देने के लिए शुक्रिया।’

वीडियो में देखा जा सकता है कि धवन के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है। वह कड़ी मेहनत के साथ अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ 30 जून को होने वाले मैच में वापसी कर सकते हैं। इससे पहले भारतीय सहायक कोच संजय बांगर ने कहा था कि ‘वह धवन जैसे अनमोल खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं देख सकते।’

You can make these situations your nightmare or use it an opportunity to bounce back.

Thank you for all the recovery messages from everyone. pic.twitter.com/mo86BMQdDA

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) June 14, 2019