भारत के खिलाफ इंग्लैंड के ओवल में खेले गए मैच में क्या ऑस्ट्रेलिया लेग स्पिनर एडम जंपा ने बॉल टेंपरिंग की? यह सवाल सोशल मीडिया पर जैंपा का एक वीडियो वायरल होने के बाद खेल प्रेमी उठा रहे हैं। वीडियो में जैंपा अपनी जेब में से कुछ चीज बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वो बॉल को रगड़ रहे हैं।

इस वीडियो के बाद से एक बार फिर सैंडपेपरगेट की यादें ताजा हो गई हैं। जैंपा के इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई यूजर ने सैंडपेपर 2.0 होने की आशंका व्यक्त की। यूजर @samwalker_0207 ने लिखा, ये क्या है?? एडम जैंपा क्या सैंडपेपर 2.0 कर रहे हैं। वहीं @qayyum0509 यूजर ने लिखा कि देखिए एडम जैंपा क्या कर रहे हैं? यह संदेहास्पद है।

यूजर @abhishe31783792 ने लिखा एडम जैंपा के पॉकेट में कुछ है जिसे उन्होंने बॉल पर प्रयोग करने के बाद रखा है। साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में कैमरून बैंक्रॉफ्ट, डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ को बॉल टेंपरिंग का दोषी पाया गया था। इस मामले में बैंक्रॉफ्ट को 9 माह के लिए प्रतिबंधित किया गया था। वहीं स्मिथ और वार्नर पर एक महीने का बैन लगा था।

#CWC19 –Adam Zampa pockets something after using it on ball @ICC @BCCI pic.twitter.com/KUEDoaTptW

— Abhishek Kumar (@abhishe31783792) June 9, 2019