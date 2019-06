ICC World Cup 2019, Ranveer Singh Brock Lesnar Pual Heyman Legal Notice: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान अपने फिल्म 83 के प्रमोशन और टीम इंडिया का सपोर्ट करने पहुंचे टीम बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके लिए यह मुसीबत जाने के गले नहीं पड़ी है , बल्कि अनजाने में उनका एक ट्वीट विवाद में पड़ गया है।

दरअसल,रणवीर सिंह ने हॉर्दिक पांड्या की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि Eat. Sleep. Dominate. Repeat. The name is Hardik. Hardik Pandya. उनके इस ट्वीट पर WWE रेसलर ब्रॉक लेसनर के वकील ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। पॉल ने रणवीर से ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा- क्या तुम मजाक कर रहे हो? “It’s Eat Sleep CONQUER Repeat.” इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि “Copyright तुम्हारा शालीन वकील और ब्रॉक लेसनर।”

रणवीर के ट्वीट को लेकर ब्रॉक लेसनर के वकील इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि Eat Sleep CONQUER Repeat असल में ब्रॉक लेसनर का मशहूर डायलॉग है। लेसनर का यह कैचफ्रेस कॉपीराइटेड है। और उनके वकील को लगता है कि रणवीर ने जान बूझकर इसका इस्तेमाल किया है।

I didn’t warn. I served noticed. And while I applaud @TheStatesmanLtd for their coverage of #YourHumbleAdvocate and @BrockLesnar, I must stress that I am not a manager (what an outdated, antiquated term). I am an #Advocate. And I’m the best #Advocate in history. https://t.co/KNQ4fMmUgQ

