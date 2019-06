VIDEO: हार से आहत महिला पाकिस्तानी फैन ने कहा- हिटलर की तरह सभी को खड़ा कर मार दो

आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर प्रतिद्वंदी टीम को लगातार हराने (विश्व कप) का रिकॉर्ड बरकरार रखा। भारत ने पाकिस्तान को सातवीं बार मात दी। मैच के नतीजे से भारतीय दर्शक जहां काफी खुश हैं, वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्रशंसक काफी गुस्से में हैं। एक पाकिस्तानी महिला प्रशंसक ने तो यहां तक कह डाला कि हिटलर की तरह सभी को खड़ा कर मार देना चाहिए। लेखक तारिक फतेह ने उस महिला प्रशंसक का वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उसने कहा कि क्यों वह अपने टीम को भारत के खिलाफ खेलते हुए नहीं देखती है? महिला ने कहा कि हिटलर ने अपने पूरे क्रिकेट टीम को गोली मार दी थी, उसी तरह इमरान खान को करना चाहिए।

महिला ने कहा, “पाकिस्तान की हार पर हम क्या कह सकते हैं। जिस तरह से हिटलर ने पूरी टीम को मार दिया था, इनको भी उसी तरह से मार देना चाहिए। जिंदगी भर से निराश कर रहे हैं। हमारे जज्बात की कोई परवाह ही नहीं है। स्टेडियम में 90 प्रतिशत भारतीय थे क्योंकि वे आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे। हम लोग गए ही नहीं क्योंकि पता है कि हमारी औकात ही जीतने की नहीं है।”

This Pakistani Aunty explains why she didn’t go to see her team play India. She reveals, Hitler shot dead his entire cricket team and so should Imran. Things you learn from elite Pakistani kitty party aunties. pic.twitter.com/pEd1Y9cbOV

