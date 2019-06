भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे विश्व कप के 34वें मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और वेस्टइंडीज के सामने 269 रनों का लक्ष्य रखा। इस दौरान पारी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा टीम के लिए ज्यादा बड़ा योगदान नहीं कर पाए और वह 18 रन के निजी स्कोर पर रोच की गेंद पर आउट हो गए। रोहित शर्मा का आउट होना विवादों में रहा और सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों की राय जुदा है और लोग थर्ड अपंयार को ट्रोल कर रहे हैं।

रोच की गेंद पर विकेटकीपर शाई होप ने रोहित शर्मा का कैच लपका। जोरदार अपील के बाद फील्ड अंपायर ने रोहित को नॉटआउट दिया, लेकिन वेस्टइंडीज ने रिव्यू लिया। 5.6 ओवर में रोच की गेंद रोहित शर्मा के बल्ले और पैड के करीब से गई जिसके बाद विंडीज के विकेटकीपर शाई होप ने कैच आउट की अपील की। रिप्ले में ये साफ तौर पर नजर नहीं आया कि गेंद बैट से लगकर विकेटकीपर के पास गई या पैड से।

अंपायर के इस संशय भरे फैसले पर फैंस नाराज दिखे और रोहित खुद इस फैसले से नाखुश दिखे। स्टेडियम में रोहित की पत्नी रितिका सजदेह भी मौजूद रहीं और उनका भी रिएक्शन काफी निराशा भरा था।सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है।

#INDvsWI

When Third Umpire reversed the not out decision to OUT against Rohit Sharma Indian Fans pic.twitter.com/UcofSSZOU0 — Gagan (@GaganAlmighty) June 27, 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App