England vs New Zealand Live Cricket Score Online: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच

England vs New Zealand, Eng vs NZ Live Cricket Score Streaming Online: आईसीसी क्रिकेट विश्वकप 2019 का 41वां मुकाबला थोड़ी मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इंग्लैंड ने अपनी अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। न्यूजीलैंड ने टिम साउदी और मैट हेनरी को अंतिम एकादश में मौका दिया है। वहीं, लोकी फग्र्यूसन और ईश सोढी को बाहर बिठाया है। इंग्लैंड को यदि सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे हर हाल में यह मैच जीतना होगा। अन्यथा उसे बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की हार की दुआ करनी होगी।

इंग्लैंड अगर यह मैच जीत जाता है तो उसके 12 अंक हो जाएंगे और वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। उसके सेमीफाइनल में पहुंचने पर न्यूजीलैंड के आखिरी 4 में पहुंचने की स्थिति 5 जुलाई को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच के नतीजे के बाद साफ होगी। न्यूजीलैंड के हारने पर बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी। जिससे उसका नेट रनरेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाए। ऐसा होने पर ही पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। अन्यथा न्यूजीलैंड की टीम आखिरी 4 में प्रवेश कर जाएगी।