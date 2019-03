भारतीय टीम की वर्ल्ड कप 2019 की जर्सी शुक्रवार को हैदराबाद लांच की गई। इस अवसर पर एमएस धोनी, कप्तान विराट कोहली, टेस्ट उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज मौजूद रहे। टीम इंडिया की जर्सी को नाईकी ने बनाया है। जर्सी के कॉलर के नीच तीन स्टार बने हैं, जो भारत द्वारा जीते गए 3 वर्ल्ड कप खिताब को दर्शाते हैं।

धोनी से जब भारतीय जर्सी से जुड़ी याद को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, “यह हमेशा मुझे उस विरासत की याद दिलाता है जो हमें मिली है। सिर्फ यही नहीं। प्रत्येक द्विपक्षीय सीरीज में खेलना, सभी प्रारूपों में नंबर एक पर पहुंचना ये सभी प्रेरणादायी तत्व इससे जुड़े हैं।”

A better look at India’s new ODI jersey…pic.twitter.com/nKwYjcMvdj

— Chetan Narula (@chetannarula) March 1, 2019