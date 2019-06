ICC World Cup 2019: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच वर्ल्डकप में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी लगा कर भले ही फॉर्म में वापसी कर ली हो लेकिन मैच से पहले एक 10 साल के बच्चे के सवाल के सामने असहज हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज के 10 साल के बेटे जैक हैडिन ने फिंच से मैच में टॉस जीतने को लेकर सवाल पूछ दिया।

जैक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी सवाल के रूप में फिंच से पूछा, ‘क्या आप कभी टॉस जीतेंगे?’ इस सवाल पर फिंच ने झेंपते हुए कहा, ‘मुझे नहीं पता, लेकिन मैं टॉस जीतना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि मैंने वार्म अप गेम में एक टॉस जीता था। पाकिस्तान की सीरिज में मेरी शुरुआत अच्छी थी। इसके बाद कुछ पिछले कुछ मैच में टॉस हारा हूं। अच्छा सवाल’

इसके बाद फिंच ने जैक से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जैक ने इस सवाल का नहीं में जवाब दिया। बता दें कि फिंच इस टूर्नामेंट में खेले गए 5 मैच में टॉस हारे हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी मैच में टॉस हारा। हालांकि, टीम ने यहां बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 87 रन से जीत हासिल की।

Zac Haddin (Brad’s son) is onto something here… Aaron Finch and toss wins are not meant to be #CWC19 pic.twitter.com/u3XbdTdtre

