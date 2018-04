फिर वायरल हुआ एमएस धोनी का हेलिकॉप्टर शॉट, सोशल मीडिया पर जमकर मन रहा भारत के विश्व कप विजेता बनने का जश्न

भारतीय टीम के बल्लेबाज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त हेलिकॉप्टर शॉट से जुड़े एक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। खास बात है कि यह वीडियो क्लिप उस मैच का है, जिसमें धोनी ने आखिरी गेंद पर छक्का मार कर देश को वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया था। रोचक तथ्य है कि वह मैच भी साल 2011 में आज ही के दिन (दो अप्रैल) को हुआ था। रविवार (एक अप्रैल) देर रात से लेकर सोमवार (दो अप्रैल) तक लोग टि्वटर पर इसी को लेकर भारत के विश्वविजेता बनने का जश्न मनात दिखे। किसी ने भारतीय टीम के जश्न की पुरानी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए तो कोई शानदार कोट और मैसेज लिख कर गर्व महसूस करता नजर आया।

बता दें कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला मुंबई में दो अप्रैल 2011 में हुआ था। वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने थीं। श्रीलंका ने इसमें टॉस जीकर पहले बल्लेबाजी की थी। भारतीय टीम के साथ श्रीलंका ने छह विकेट के नुकसान पर 274 रन बनाए थे। यानी धोनी के धुरंधरों के सामने तब 275 रनों का लक्ष्य था। भारत ने 48.2 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए थे और मैच अपने नाम किया था। लेकिन सबसे रोमांचक किरदार इस मैच में धोनी का था, जिन्होंने आखिरी गेंद पर हेलिकॉप्टर शॉट मारा था और यह मैच हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया था।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने रविवार को इस संबंध में ट्वीट किया। आईसीसी ने जानकारी साझा करते हुए बताया, “आज ही के दिन साल 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने महेंद्र सिंह धोनी के धांसू छक्के की मदद से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। आखिर कौन इस पल को भूल सकता है?” आईसीसी ने इसी के साथ उस यादगार पल का वीडियो भी अपलोड किया था। धोनी इसमें आखिरी गेंद पर धमाकेदार छक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं।

#OnThisDay in 2011, India won the ICC Cricket World Cup with a massive @msdhoni six!

