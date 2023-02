Womens T20 World Cup: वॉर्म अप मैच में ठंडी पड़ी भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा

Womens T20 World Cup Warm up Match:टीम इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाज में 2 खाता नहीं खोल पाए। शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना डक पर आउट हुईं।

India Women vs Australia Women: ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया को वार्म अप मैच में मिली हार। (Twitter/T20 World Cup)

ICC Womens T20 World Cup Warm up Match: शैफाली वर्मा (Shafali Verma) और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) समेत अन्य बल्लेबाजों की नाकामी के कारण टीम इंडिया (Team India) को सोमवार को महिला टी20 विश्व कप (ICC Womens T20 World Cup) के अपने पहले अभ्यास मैच में आस्ट्रेलिया (Australia) से 44 रन से हार का सामना करना पड़ा। बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन का आलम ये रहा कि 8 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा ही नहीं छूआ। भारतीय टीम (Team India) के सामने 130 रन का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी टीम 16 ओवर में 85 रन पर ढेर हो गयी। दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने उसकी तरफ से सर्वाधिक नाबाद 19 रन बनाए। इसके बाद अतिरिक्त रन (18) का नंबर आता है। भारत (Team India) के केवल तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे। हरलीन देओल (Harleen Deol) ने 12 और अंजिल सरवानी (Anjali Sarwani) ने 11 रन बनाए। भारत के शीर्ष क्रम के चार बल्लेबाज 22 रन तक पवेलियन लौट गये भारत के शीर्ष क्रम के चार बल्लेबाज 22 रन तक पवेलियन लौट गये थे। इनमें अनुभवी स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और शैफाली वर्मा (Shafali Verma) भी शामिल थी। दोनों डक पर पवेलियन लौटीं। कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने बल्लेबाजी नहीं की। आस्ट्रेलिया (Australia) की तरफ से डार्सी ब्राउन (Darcy Brown) ने 17 रन देकर चार विकेट लिये। Also Read शेफाली, श्वेता और पार्श्वी ICC की U19 महिला T20 विश्व कप टीम में, रनर अप रही इंग्लैंड की 3 खिलाड़ियों को भी मिली जगह बांग्लादेश से होगा अगला अभ्यास मैच आस्ट्रेलिया (Australia) ने इससे पहले पुछल्ले बल्लेबाजों के योगदान से आठ विकेट पर 129 रन बनाए थे। उसकी तरफ से नौवें नंबर पर उतरी जार्जिया वेयरहैम (Georgia warehaim) ने सर्वाधिक नाबाद 32 रन बनाए। भारत (Team India) की तरफ से शिखा पांडे (Shikha Pandey), पूजा वस्त्राकर (Pooja Vastrakar) और राधा यादव (Radha Yadav) ने दो-दो विकेट लिये। भारत अपना अगला अभ्यास मैच आठ फरवरी को बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ खेलेगा। विश्व कप (World Cup) में उसका पहला मैच 12 फरवरी को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (Pakistan) से होगा।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram