ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे ICC Women’s T20 World Cup में थाईलैंड की टीम का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है। क्वालिफायर से टूर्नामेंट में एंट्री लेने वाली थाईलैंड को उसके सभी मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। उसे वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने हराया है। टूर्नामेंट में अपने आखिरी मैच में थाईलैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी की। उसने पाकिस्तानी गेंदबाजों को जमकर धोया। हालांकि, उसकी बेहतरीन बल्लेबाजी पर बारिश ने पानी फेर दिया और मैच रद्द हो गया। इस तरह थाईलैंड टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने से चूक गया।

सिडनी में थाईलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 20 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बनाए। टी20 इतिहास में थाईलैंड का यह हाइएस्ट स्कोर है। साथ ही इस वर्ल्ड कप में उसने पहली बार 100 का स्कोर पार किया। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ 78 रन, इंग्लैंड के खिलाफ भी 78 रन और दक्षिम अफ्रीका के खिलाफ 82 रन बनाए थे। थाईलैंड की टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही थी। अपने डांस और विपक्षियों को प्रणाम करने के एक्शन से टीम वर्ल्ड कप के दौरान चर्चा में रही।

During the rain delay, Thailand kept the fans entertained on the big screen with an impromptu dance-off

Thank you for being part of #TheBigDance!#T20WorldCup pic.twitter.com/0wx0Nbzxuy

— T20 World Cup (@T20WorldCup) March 3, 2020