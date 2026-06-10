आईसीसी महिला T20 विश्व कप में गेंदबाजों की भूमिका हमेशा अहम रही है। छोटे प्रारूप में एक शानदार स्पेल पूरे मैच का रुख बदल सकता है। टूर्नामेंट के इतिहास में कई गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बैटर्स को परेशान किया और विकेटों का अंबार लगाया।

महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट शीर्ष पर हैं, जबकि शीर्ष-10 में कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं है। हालांकि, भारत की स्टार लेग स्पिनर पूनम यादव ने टॉप 20 में जगह बनाकर अपनी खास पहचान दर्ज कराई है। देखिए महिला T20 विश्व कप इतिहास की सबसे सफल गेंदबाजों की पूरी सूची।

मेगन शट ने 2016 से 2024 के बीच 29 मैचों में 48 विकेट हासिल किए। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 11.72 और स्ट्राइक रेट 12.4 रहा। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट पर 18 रन रहा। साउथ अफ्रीका की शबनिम इस्माइल इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 32 मैच में 43 विकेट लिए हैं।

एलिस पेरी का भी शानदार रिकॉर्ड

इंग्लैंड की आन्या श्रुबसोल 41 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी ने महिला T20 विश्व कप में बल्लेबाजी के साथ गेंद से भी अहम योगदान दिया है। उन्होंने 47 मैचों में 40 विकेट अपने नाम किए हैं। एलिस पेरी इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।

वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर और न्यूजीलैंड की एमेलिया केर भी शीर्ष गेंदबाजों में शामिल हैं। दोनों ने क्रमश: 33 और 32 विकेट हासिल किए हैं। भारतीयों में पूनम यादव शीर्ष पर हैं। पूनम यादव ने महिला T20 विश्व कप के 18 मैच में 13.82 के औसत और 14.7 के स्ट्राइक रेट से 28 विकेट लिए।

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली शीर्ष 30 गेंदबाजों की सूची

खिलाड़ी (देश)कब से कब तकमैचपारीओवरमेडनरनविकेटBBIऔसतइकॉनमीSR45
मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया)2016-2024292999.33563484/1811.725.6512.420
शबनिम इस्माइल (साउथ अफ्रीका)2009-20233232112.38656433/515.255.8315.600
आन्या श्रुबसोल (इंग्लैंड)2010-2020272796.16512413/612.485.321400
एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)2009-202447421222707403/1217.675.7918.300
स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज)2009-20243527862512334/1215.515.9515.610
एमेलिया केर (न्यूजीलैंड)2018-2024181869.30359324/2611.215.161310
डियांड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज)2009-2024352057.43355315/511.456.1511.121
मारिजाने कैप (साउथ अफ्रीका)2009-20243231107.33552313/1617.85.1320.800
सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)2009-2024382880.22496294/2217.16.1716.610
सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)2018-2024181870.42309293/710.654.3714.600
एफी फ्लेचर (वेस्टइंडीज)2016-2024232372.10436283/1215.576.0415.400
निदा डार (पाकिस्तान)2010-20243331105.41681283/1224.326.4422.600
पूनम यादव (भारत)2014-20201818690387284/1913.825.614.710
एश्ले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)2018-20242320621400265/1215.386.4514.311
नैट सीवर-ब्रंट (इंग्लैंड)2014-20242929831464263/417.845.5919.100
उदेशिका प्रबोधनी (श्रीलंका)2009-20242929100.53508253/2020.325.0324.200
डेन वैन नीकर्क (साउथ अफ्रीका)2009-2020272782.11459253/1018.365.5819.700
जेस जोनासन (ऑस्ट्रेलिया)2012-2023262585.11493243/2020.545.7821.200
ली कास्परेक (न्यूजीलैंड)2016-2024141454.20312243/13135.7413.500
अनीसा मोहम्मद (वेस्टइंडीज)2009-2020262584.43480223/1721.815.662300
सलमा खातून (बांग्लादेश)2014-2023202071.14406223/718.455.719.400
नॉनकुलुलेको म्लाबा (साउथ अफ्रीका)2020-20241616611354214/2916.855.817.410
ली ताहुहु (न्यूजीलैंड)2016-20242322661419213/1519.956.3418.800
हॉली कोल्विन (इंग्लैंड)2009-2012111143.41237204/911.855.4213.110
कैथरीन सीवर-ब्रंट (इंग्लैंड)2009-2023252585.46520193/627.366.072700
लॉरा मार्श (इंग्लैंड)2009-20161515592263193/1213.844.4518.600
दीप्ति शर्मा (भारत)2018-2024191971.50497193/1526.156.9122.600
शशिकला सिरिवर्दने (श्रीलंका)2012-2020181863.40384194/1620.216.0320.110
जॉर्जिया वेयरहैम (ऑस्ट्रेलिया)2018-2024191752.30307193/1716.155.8416.500
जेनी गन (इंग्लैंड)2009-2016241648.50265183/1514.725.4216.200

भारत-पाकिस्तान के स्क्वाड जारी, एशियाई खेलों में 10 क्रिकेट टीमें लेंगी हिस्सा; ये है पूरी लिस्ट

एशियाई खेल 2026 में चौथी बार क्रिकेट की प्रतियोगिता होगी। इस टूर्नामेंट के लिए पुरुष प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। जापान को मेजबान होने के नाते एंट्री मिली है। जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को सीधे एंट्री मिली है। (पूरी लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें)