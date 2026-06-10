आईसीसी महिला T20 विश्व कप में गेंदबाजों की भूमिका हमेशा अहम रही है। छोटे प्रारूप में एक शानदार स्पेल पूरे मैच का रुख बदल सकता है। टूर्नामेंट के इतिहास में कई गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बैटर्स को परेशान किया और विकेटों का अंबार लगाया।

महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट शीर्ष पर हैं, जबकि शीर्ष-10 में कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं है। हालांकि, भारत की स्टार लेग स्पिनर पूनम यादव ने टॉप 20 में जगह बनाकर अपनी खास पहचान दर्ज कराई है। देखिए महिला T20 विश्व कप इतिहास की सबसे सफल गेंदबाजों की पूरी सूची।

मेगन शट ने 2016 से 2024 के बीच 29 मैचों में 48 विकेट हासिल किए। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 11.72 और स्ट्राइक रेट 12.4 रहा। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट पर 18 रन रहा। साउथ अफ्रीका की शबनिम इस्माइल इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 32 मैच में 43 विकेट लिए हैं।

एलिस पेरी का भी शानदार रिकॉर्ड

इंग्लैंड की आन्या श्रुबसोल 41 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी ने महिला T20 विश्व कप में बल्लेबाजी के साथ गेंद से भी अहम योगदान दिया है। उन्होंने 47 मैचों में 40 विकेट अपने नाम किए हैं। एलिस पेरी इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।

वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर और न्यूजीलैंड की एमेलिया केर भी शीर्ष गेंदबाजों में शामिल हैं। दोनों ने क्रमश: 33 और 32 विकेट हासिल किए हैं। भारतीयों में पूनम यादव शीर्ष पर हैं। पूनम यादव ने महिला T20 विश्व कप के 18 मैच में 13.82 के औसत और 14.7 के स्ट्राइक रेट से 28 विकेट लिए।

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली शीर्ष 30 गेंदबाजों की सूची

खिलाड़ी (देश) कब से कब तक मैच पारी ओवर मेडन रन विकेट BBI औसत इकॉनमी SR 4 5 मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया) 2016-2024 29 29 99.3 3 563 48 4/18 11.72 5.65 12.4 2 0 शबनिम इस्माइल (साउथ अफ्रीका) 2009-2023 32 32 112.3 8 656 43 3/5 15.25 5.83 15.6 0 0 आन्या श्रुबसोल (इंग्लैंड) 2010-2020 27 27 96.1 6 512 41 3/6 12.48 5.32 14 0 0 एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया) 2009-2024 47 42 122 2 707 40 3/12 17.67 5.79 18.3 0 0 स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज) 2009-2024 35 27 86 2 512 33 4/12 15.51 5.95 15.6 1 0 एमेलिया केर (न्यूजीलैंड) 2018-2024 18 18 69.3 0 359 32 4/26 11.21 5.16 13 1 0 डियांड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज) 2009-2024 35 20 57.4 3 355 31 5/5 11.45 6.15 11.1 2 1 मारिजाने कैप (साउथ अफ्रीका) 2009-2024 32 31 107.3 3 552 31 3/16 17.8 5.13 20.8 0 0 सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) 2009-2024 38 28 80.2 2 496 29 4/22 17.1 6.17 16.6 1 0 सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) 2018-2024 18 18 70.4 2 309 29 3/7 10.65 4.37 14.6 0 0 एफी फ्लेचर (वेस्टइंडीज) 2016-2024 23 23 72.1 0 436 28 3/12 15.57 6.04 15.4 0 0 निदा डार (पाकिस्तान) 2010-2024 33 31 105.4 1 681 28 3/12 24.32 6.44 22.6 0 0 पूनम यादव (भारत) 2014-2020 18 18 69 0 387 28 4/19 13.82 5.6 14.7 1 0 एश्ले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया) 2018-2024 23 20 62 1 400 26 5/12 15.38 6.45 14.3 1 1 नैट सीवर-ब्रंट (इंग्लैंड) 2014-2024 29 29 83 1 464 26 3/4 17.84 5.59 19.1 0 0 उदेशिका प्रबोधनी (श्रीलंका) 2009-2024 29 29 100.5 3 508 25 3/20 20.32 5.03 24.2 0 0 डेन वैन नीकर्क (साउथ अफ्रीका) 2009-2020 27 27 82.1 1 459 25 3/10 18.36 5.58 19.7 0 0 जेस जोनासन (ऑस्ट्रेलिया) 2012-2023 26 25 85.1 1 493 24 3/20 20.54 5.78 21.2 0 0 ली कास्परेक (न्यूजीलैंड) 2016-2024 14 14 54.2 0 312 24 3/13 13 5.74 13.5 0 0 अनीसा मोहम्मद (वेस्टइंडीज) 2009-2020 26 25 84.4 3 480 22 3/17 21.81 5.66 23 0 0 सलमा खातून (बांग्लादेश) 2014-2023 20 20 71.1 4 406 22 3/7 18.45 5.7 19.4 0 0 नॉनकुलुलेको म्लाबा (साउथ अफ्रीका) 2020-2024 16 16 61 1 354 21 4/29 16.85 5.8 17.4 1 0 ली ताहुहु (न्यूजीलैंड) 2016-2024 23 22 66 1 419 21 3/15 19.95 6.34 18.8 0 0 हॉली कोल्विन (इंग्लैंड) 2009-2012 11 11 43.4 1 237 20 4/9 11.85 5.42 13.1 1 0 कैथरीन सीवर-ब्रंट (इंग्लैंड) 2009-2023 25 25 85.4 6 520 19 3/6 27.36 6.07 27 0 0 लॉरा मार्श (इंग्लैंड) 2009-2016 15 15 59 2 263 19 3/12 13.84 4.45 18.6 0 0 दीप्ति शर्मा (भारत) 2018-2024 19 19 71.5 0 497 19 3/15 26.15 6.91 22.6 0 0 शशिकला सिरिवर्दने (श्रीलंका) 2012-2020 18 18 63.4 0 384 19 4/16 20.21 6.03 20.1 1 0 जॉर्जिया वेयरहैम (ऑस्ट्रेलिया) 2018-2024 19 17 52.3 0 307 19 3/17 16.15 5.84 16.5 0 0 जेनी गन (इंग्लैंड) 2009-2016 24 16 48.5 0 265 18 3/15 14.72 5.42 16.2 0 0

भारत-पाकिस्तान के स्क्वाड जारी, एशियाई खेलों में 10 क्रिकेट टीमें लेंगी हिस्सा; ये है पूरी लिस्ट

एशियाई खेल 2026 में चौथी बार क्रिकेट की प्रतियोगिता होगी। इस टूर्नामेंट के लिए पुरुष प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। जापान को मेजबान होने के नाते एंट्री मिली है। जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को सीधे एंट्री मिली है। (पूरी लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें)



