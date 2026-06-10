आईसीसी महिला T20 विश्व कप में गेंदबाजों की भूमिका हमेशा अहम रही है। छोटे प्रारूप में एक शानदार स्पेल पूरे मैच का रुख बदल सकता है। टूर्नामेंट के इतिहास में कई गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बैटर्स को परेशान किया और विकेटों का अंबार लगाया।
महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट शीर्ष पर हैं, जबकि शीर्ष-10 में कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं है। हालांकि, भारत की स्टार लेग स्पिनर पूनम यादव ने टॉप 20 में जगह बनाकर अपनी खास पहचान दर्ज कराई है। देखिए महिला T20 विश्व कप इतिहास की सबसे सफल गेंदबाजों की पूरी सूची।
मेगन शट ने 2016 से 2024 के बीच 29 मैचों में 48 विकेट हासिल किए। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 11.72 और स्ट्राइक रेट 12.4 रहा। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट पर 18 रन रहा। साउथ अफ्रीका की शबनिम इस्माइल इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 32 मैच में 43 विकेट लिए हैं।
एलिस पेरी का भी शानदार रिकॉर्ड
इंग्लैंड की आन्या श्रुबसोल 41 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी ने महिला T20 विश्व कप में बल्लेबाजी के साथ गेंद से भी अहम योगदान दिया है। उन्होंने 47 मैचों में 40 विकेट अपने नाम किए हैं। एलिस पेरी इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर और न्यूजीलैंड की एमेलिया केर भी शीर्ष गेंदबाजों में शामिल हैं। दोनों ने क्रमश: 33 और 32 विकेट हासिल किए हैं। भारतीयों में पूनम यादव शीर्ष पर हैं। पूनम यादव ने महिला T20 विश्व कप के 18 मैच में 13.82 के औसत और 14.7 के स्ट्राइक रेट से 28 विकेट लिए।
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली शीर्ष 30 गेंदबाजों की सूची
|खिलाड़ी (देश)
|कब से कब तक
|मैच
|पारी
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|BBI
|औसत
|इकॉनमी
|SR
|4
|5
|मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया)
|2016-2024
|29
|29
|99.3
|3
|563
|48
|4/18
|11.72
|5.65
|12.4
|2
|0
|शबनिम इस्माइल (साउथ अफ्रीका)
|2009-2023
|32
|32
|112.3
|8
|656
|43
|3/5
|15.25
|5.83
|15.6
|0
|0
|आन्या श्रुबसोल (इंग्लैंड)
|2010-2020
|27
|27
|96.1
|6
|512
|41
|3/6
|12.48
|5.32
|14
|0
|0
|एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)
|2009-2024
|47
|42
|122
|2
|707
|40
|3/12
|17.67
|5.79
|18.3
|0
|0
|स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज)
|2009-2024
|35
|27
|86
|2
|512
|33
|4/12
|15.51
|5.95
|15.6
|1
|0
|एमेलिया केर (न्यूजीलैंड)
|2018-2024
|18
|18
|69.3
|0
|359
|32
|4/26
|11.21
|5.16
|13
|1
|0
|डियांड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज)
|2009-2024
|35
|20
|57.4
|3
|355
|31
|5/5
|11.45
|6.15
|11.1
|2
|1
|मारिजाने कैप (साउथ अफ्रीका)
|2009-2024
|32
|31
|107.3
|3
|552
|31
|3/16
|17.8
|5.13
|20.8
|0
|0
|सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)
|2009-2024
|38
|28
|80.2
|2
|496
|29
|4/22
|17.1
|6.17
|16.6
|1
|0
|सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)
|2018-2024
|18
|18
|70.4
|2
|309
|29
|3/7
|10.65
|4.37
|14.6
|0
|0
|एफी फ्लेचर (वेस्टइंडीज)
|2016-2024
|23
|23
|72.1
|0
|436
|28
|3/12
|15.57
|6.04
|15.4
|0
|0
|निदा डार (पाकिस्तान)
|2010-2024
|33
|31
|105.4
|1
|681
|28
|3/12
|24.32
|6.44
|22.6
|0
|0
|पूनम यादव (भारत)
|2014-2020
|18
|18
|69
|0
|387
|28
|4/19
|13.82
|5.6
|14.7
|1
|0
|एश्ले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)
|2018-2024
|23
|20
|62
|1
|400
|26
|5/12
|15.38
|6.45
|14.3
|1
|1
|नैट सीवर-ब्रंट (इंग्लैंड)
|2014-2024
|29
|29
|83
|1
|464
|26
|3/4
|17.84
|5.59
|19.1
|0
|0
|उदेशिका प्रबोधनी (श्रीलंका)
|2009-2024
|29
|29
|100.5
|3
|508
|25
|3/20
|20.32
|5.03
|24.2
|0
|0
|डेन वैन नीकर्क (साउथ अफ्रीका)
|2009-2020
|27
|27
|82.1
|1
|459
|25
|3/10
|18.36
|5.58
|19.7
|0
|0
|जेस जोनासन (ऑस्ट्रेलिया)
|2012-2023
|26
|25
|85.1
|1
|493
|24
|3/20
|20.54
|5.78
|21.2
|0
|0
|ली कास्परेक (न्यूजीलैंड)
|2016-2024
|14
|14
|54.2
|0
|312
|24
|3/13
|13
|5.74
|13.5
|0
|0
|अनीसा मोहम्मद (वेस्टइंडीज)
|2009-2020
|26
|25
|84.4
|3
|480
|22
|3/17
|21.81
|5.66
|23
|0
|0
|सलमा खातून (बांग्लादेश)
|2014-2023
|20
|20
|71.1
|4
|406
|22
|3/7
|18.45
|5.7
|19.4
|0
|0
|नॉनकुलुलेको म्लाबा (साउथ अफ्रीका)
|2020-2024
|16
|16
|61
|1
|354
|21
|4/29
|16.85
|5.8
|17.4
|1
|0
|ली ताहुहु (न्यूजीलैंड)
|2016-2024
|23
|22
|66
|1
|419
|21
|3/15
|19.95
|6.34
|18.8
|0
|0
|हॉली कोल्विन (इंग्लैंड)
|2009-2012
|11
|11
|43.4
|1
|237
|20
|4/9
|11.85
|5.42
|13.1
|1
|0
|कैथरीन सीवर-ब्रंट (इंग्लैंड)
|2009-2023
|25
|25
|85.4
|6
|520
|19
|3/6
|27.36
|6.07
|27
|0
|0
|लॉरा मार्श (इंग्लैंड)
|2009-2016
|15
|15
|59
|2
|263
|19
|3/12
|13.84
|4.45
|18.6
|0
|0
|दीप्ति शर्मा (भारत)
|2018-2024
|19
|19
|71.5
|0
|497
|19
|3/15
|26.15
|6.91
|22.6
|0
|0
|शशिकला सिरिवर्दने (श्रीलंका)
|2012-2020
|18
|18
|63.4
|0
|384
|19
|4/16
|20.21
|6.03
|20.1
|1
|0
|जॉर्जिया वेयरहैम (ऑस्ट्रेलिया)
|2018-2024
|19
|17
|52.3
|0
|307
|19
|3/17
|16.15
|5.84
|16.5
|0
|0
|जेनी गन (इंग्लैंड)
|2009-2016
|24
|16
|48.5
|0
|265
|18
|3/15
|14.72
|5.42
|16.2
|0
|0
भारत-पाकिस्तान के स्क्वाड जारी, एशियाई खेलों में 10 क्रिकेट टीमें लेंगी हिस्सा; ये है पूरी लिस्ट
एशियाई खेल 2026 में चौथी बार क्रिकेट की प्रतियोगिता होगी। इस टूर्नामेंट के लिए पुरुष प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। जापान को मेजबान होने के नाते एंट्री मिली है। जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को सीधे एंट्री मिली है। (पूरी लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें)