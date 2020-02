आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत का सफर जारी है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत सेमीफाइनल में स्थान बनाने वाला पहला देश भी बन गया। इस मैच के बाद ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे आईसीसी ने शेयर किया है। इस वीडियो में भारतीय टीम की ऑलराउंडर जेमिमा रोड्रिग्ज डांस करती नजर आ रही हैं। भले इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन इस डांस मूव्स के जरिए लोगों का दिल जरूर जीत लिया है। वीडियो को बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने रीट्वीट भी किया। उन्होंने जेमिमा से वर्ल्ड कप जीतने के लिए कहा।

दरअसल, मैच से पहले जेमिमा होटल के लॉबी से जा रही थीं। इसी दौरान उन्होंने ऑफ-ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड के साथ डांस करना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने जेमिमा को हूबहू कॉपी किया। इस वीडियो को आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर डाला, जो अब काफी पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में एक ऑफ-ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड के साथ डांस कर रही हैं। आईसीसी ने लिखा- जेमिमा का जबरदस्त डांस ऑफ ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड के साथ।

My favourite cricketer aces #HaanMainGalat !! Bring the cup home Jemi

And by popular demand also bring Security Ji to bollywood https://t.co/YSCceAP6E7

— Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) February 27, 2020