Women’s T20 World Cup 2020 Semi-Final Schedule: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ने वाली टीमों का ऐलान हो गया है। दोनों सेमीफाइनल मैच 5 मार्च को खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला पहले सीजन की चैंपियन इंग्लैंड की टीम से होगा। यह मुकाबला सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों मैच सिडनी के मशहूर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर खेले जाएंगे।

भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। उसने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराया तो दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 18 रन से शिकस्त दी। तीसरे मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3 रन से हराया तो चौथे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपने से दो मजबूत टीमों को हराया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की आईसीसी रैंकिंग 1 और न्यूजीलैंड की 3 है। भारत चौथे स्थान पर है। अब भारतीय टीम अपने से रैंकिंग में ऊपर एक और टीम के खेलेगी। इंग्लैंड रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है।

