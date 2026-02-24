Women’s T20 World Cup 2026 Full Schedule: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल आईसीसी द्वारा जारी कर दिया गया है। 12 जून से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इंग्लैंड इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को होगा। इसमें कुर 12 टीमें हिस्सा लेंगी और सेमीफाइनल व फाइनल समेत कुल 33 मैच खेले जाएंगे।
भारत-पाकिस्तान का मैच किस दिन?
टीम इंडिया 14 जून को अपना अभियान इस टूर्नामेंट में शुरू करेगी। भारतीय टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। टीम इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी मौजूद हैं। वहीं क्वालिफायर के बाद बांग्लादेश और नीदरलैंड्स इस ग्रुप का हिस्सा बनीं। अब इस टूर्नामेंट के लिए सभी 12 टीमों के नाम तय हैं।
ये हैं दोनों ग्रुप की टीमें
ग्रुप ए
भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स।
ग्रुप बी
इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड और आयरलैंड।
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल
ग्रुप स्टेज
|दिनांक
|मुकाबला
|स्थान
|समय (IST)
|शुक्रवार, 12 जून
|इंग्लैंड बनाम श्रीलंका
|एजबेस्टन
|रात 11:00 बजे
|शनिवार, 13 जून
|स्कॉटलैंड बनाम आयरलैंड
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|दोपहर 3:00 बजे
|शनिवार, 13 जून
|ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|शाम 7:00 बजे
|शनिवार, 13 जून
|वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड
|हैम्पशायर बाउल
|रात 11:00 बजे
|रविवार, 14 जून
|बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड
|एजबेस्टन
|दोपहर 3:00 बजे
|रविवार, 14 जून
|भारत बनाम पाकिस्तान
|एजबेस्टन
|शाम 7:00 बजे
|मंगलवार, 16 जून
|न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका
|हैम्पशायर बाउल
|शाम 7:00 बजे
|मंगलवार, 16 जून
|इंग्लैंड बनाम आयरलैंड
|हैम्पशायर बाउल
|रात 11:00 बजे
|बुधवार, 17 जून
|ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश
|हेडिंग्ले
|दोपहर 3:00 बजे
|बुधवार, 17 जून
|भारत बनाम नीदरलैंड
|हेडिंग्ले
|शाम 7:00 बजे
|बुधवार, 17 जून
|दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान
|एजबेस्टन
|रात 11:00 बजे
|गुरुवार, 18 जून
|वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड
|हेडिंग्ले
|रात 11:00 बजे
|शुक्रवार, 19 जून
|न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड
|हैम्पशायर बाउल
|रात 11:00 बजे
|शनिवार, 20 जून
|ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड
|हैम्पशायर बाउल
|दोपहर 3:00 बजे
|शनिवार, 20 जून
|पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश
|हैम्पशायर बाउल
|शाम 7:00 बजे
|शनिवार, 20 जून
|इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड
|हेडिंग्ले
|रात 11:00 बजे
|रविवार, 21 जून
|वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड
|दोपहर 3:00 बजे
|रविवार, 21 जून
|दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|शाम 7:00 बजे
|मंगलवार, 23 जून
|न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड
|दोपहर 3:00 बजे
|मंगलवार, 23 जून
|श्रीलंका बनाम आयरलैंड
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड
|शाम 7:00 बजे
|मंगलवार, 23 जून
|ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
|हेडिंग्ले
|रात 11:00 बजे
|बुधवार, 24 जून
|इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज
|लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड
|रात 11:00 बजे
|गुरुवार, 25 जून
|भारत बनाम बांग्लादेश
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|शाम 7:00 बजे
|गुरुवार, 25 जून
|दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड
|रात 11:00 बजे
|शुक्रवार, 26 जून
|श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|रात 11:00 बजे
|शनिवार, 27 जून
|पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड
|दोपहर 3:00 बजे
|शनिवार, 27 जून
|वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड
|शाम 7:00 बजे
|शनिवार, 27 जून
|इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड
|द ओवल
|रात 11:00 बजे
|रविवार, 28 जून
|दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश
|लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड
|दोपहर 3:00 बजे
|रविवार, 28 जून
|ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत
|लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड
|शाम 7:00 बजे
नॉकआउट स्टेज
|मुकाबला
|दिनांक
|स्थान
|समय (IST)
|पहला सेमीफाइनल
|मंगलवार, 30 जून
|द ओवल
|शाम 7:00 बजे
|दूसरा सेमीफाइनल
|गुरुवार, 2 जुलाई
|द ओवल
|रात 11:00 बजे
|फाइनल
|रविवार, 5 जुलाई
|लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड
|शाम 7:00 बजे
