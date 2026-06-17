Womens T20 World Cup 2026 Points Table after IND vs NED match: महिला टी20 विश्व कप 2026 में बुधवार को भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 95 रनों से जीत दर्ज की। हरमनप्रीत कौर की टीम लगातार दूसरा मैच जीतकर ग्रुप-ए में शीर्ष पर पहुंची। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया के भी 4 अंक हैं। ग्रुप-बी में इंग्लैंड के 2 मैच में 4 अंक हैं।
स्कॉटलैंड 2 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के भी 2-2 अंक हैं। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो स्मृति मंधाना शीर्ष पर हैं। डेन वायट हॉज दूसरे और नट स्क्रीवर ब्रंट तीसरे नंबर पर। टॉप-5 गेंदबाजों में श्री चरणी ने 7 विकेट लिए हैं। दीप्ति शर्मा ने 6 और सोफी एक्लेस्टोन 5 विकेट लिए।
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|PTS
|NRR
|1
|भारत W
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.975
|2
|ऑस्ट्रेलिया W
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.875
|3
|बांग्लादेश W
|2
|1
|1
|0
|2
|-1.790
|4
|नीदरलैंड W
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.611
|5
|पाकिस्तान W
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.200
|6
|दक्षिण अफ्रीका W
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.250
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|PTS
|NRR
|1
|इंग्लैंड W
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.763
|2
|स्कॉटलैंड W
|1
|1
|0
|0
|2
|+2.000
|3
|वेस्टइंडीज W
|1
|1
|0
|0
|2
|+0.118
|4
|श्रीलंका W
|2
|1
|1
|0
|2
|-2.040
|5
|न्यूजीलैंड W
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.200
|6
|आयरलैंड W
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.492
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|AVG
|SR
|4s
|6s
|1
|स्मृति मंधाना
|2
|2
|142
|71.00
|156.04
|20
|3
|2
|डैनी वायट-होज
|2
|2
|121
|121.00
|155.13
|16
|1
|3
|नैट साइवर-ब्रंट
|2
|2
|94
|94.00
|159.32
|10
|2
|4
|निलक्षिका सिल्वा
|2
|2
|93
|93.00
|132.86
|7
|2
|5
|शेमेन कैम्पबेल
|1
|1
|90
|—
|145.16
|7
|3
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|AVG
|रन
|4-फर
|1
|श्री चरानी
|2
|8.0
|48
|7
|5.71
|40
|1
|2
|दीप्ति शर्मा
|2
|7.0
|42
|6
|6.00
|36
|0
|3
|सोफी एक्लस्टन
|2
|8.0
|48
|5
|9.80
|49
|0
|4
|जॉर्जिया वारहम
|2
|4.4
|28
|4
|4.75
|19
|0
|5
|चार्लट डीन
|2
|7.0
|42
|4
|7.25
|29
|0
श्रेयांका पाटिल गेंदबाजी के दौरान चोटिल
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान ऑलराउंडर श्रेयांका पाटिल को पैर में चोट लग गई। वह ओवर पूरा नहीं कर पाईं और उन्हें एबुलेंस से मैदान से बाहर ले जाया गया। पूरी खबर पढ़ें।