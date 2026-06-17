Womens T20 World Cup 2026 Points Table after IND vs NED match: महिला टी20 विश्व कप 2026 में बुधवार को भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 95 रनों से जीत दर्ज की। हरमनप्रीत कौर की टीम लगातार दूसरा मैच जीतकर ग्रुप-ए में शीर्ष पर पहुंची। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया के भी 4 अंक हैं। ग्रुप-बी में इंग्लैंड के 2 मैच में 4 अंक हैं।

स्कॉटलैंड 2 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के भी 2-2 अंक हैं। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो स्मृति मंधाना शीर्ष पर हैं। डेन वायट हॉज दूसरे और नट स्क्रीवर ब्रंट तीसरे नंबर पर। टॉप-5 गेंदबाजों में श्री चरणी ने 7 विकेट लिए हैं। दीप्ति शर्मा ने 6 और सोफी एक्लेस्टोन 5 विकेट लिए।

ICC महिला विश्व कप 2026 महिला विश्व कप: अंक तालिका, शीर्ष बल्लेबाज और गेंदबाज ग्रुप A और ग्रुप B · दोनों ग्रुप के नवीनतम आंकड़े INDW ग्रुप A में शीर्ष 142 सर्वाधिक रन (मंधाना) 7 सर्वाधिक विकेट (चरानी) ENGW ग्रुप B में शीर्ष अंक तालिका बल्लेबाज गेंदबाज ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप A — अंक तालिका 1 भारत W 4 +3.975 2 ऑस्ट्रेलिया W 4 +3.875 3 बांग्लादेश W 2 -1.790 4 नीदरलैंड W 0 -2.611 5 पाकिस्तान W 0 -3.200 6 दक्षिण अफ्रीका W 0 -3.250 ग्रुप A — विस्तृत तालिका # टीम मैच जीत हार NR PTS NRR 1 भारत W 2 2 0 0 4 +3.975 2 ऑस्ट्रेलिया W 2 2 0 0 4 +3.875 3 बांग्लादेश W 2 1 1 0 2 -1.790 4 नीदरलैंड W 2 0 2 0 0 -2.611 5 पाकिस्तान W 1 0 1 0 0 -3.200 6 दक्षिण अफ्रीका W 1 0 1 0 0 -3.250 ग्रुप B — अंक तालिका 1 इंग्लैंड W 4 +2.763 2 स्कॉटलैंड W 2 +2.000 3 वेस्टइंडीज W 2 +0.118 4 श्रीलंका W 2 -2.040 5 न्यूजीलैंड W 0 -0.200 6 आयरलैंड W 0 -1.492 ग्रुप B — विस्तृत तालिका # टीम मैच जीत हार NR PTS NRR 1 इंग्लैंड W 2 2 0 0 4 +2.763 2 स्कॉटलैंड W 1 1 0 0 2 +2.000 3 वेस्टइंडीज W 1 1 0 0 2 +0.118 4 श्रीलंका W 2 1 1 0 2 -2.040 5 न्यूजीलैंड W 2 0 2 0 0 -0.200 6 आयरलैंड W 2 0 2 0 0 -1.492 शीर्ष 5 बल्लेबाज — रनों के आधार पर 1 स्मृति मंधाना भारत W · 2 मैच 142 रन 71.00 AVG 156.04 SR 2 डैनी वायट-होज इंग्लैंड W · 2 मैच 121 रन 121.00 AVG 155.13 SR 3 नैट साइवर-ब्रंट इंग्लैंड W · 2 मैच 94 रन 94.00 AVG 159.32 SR 4 निलक्षिका सिल्वा श्रीलंका W · 2 मैच 93 रन 93.00 AVG 132.86 SR 5 शेमेन कैम्पबेल वेस्टइंडीज W · 1 मैच 90 रन — AVG 145.16 SR बल्लेबाजी विस्तृत आंकड़े # खिलाड़ी मैच पारी रन AVG SR 4s 6s 1 स्मृति मंधाना 2 2 142 71.00 156.04 20 3 2 डैनी वायट-होज 2 2 121 121.00 155.13 16 1 3 नैट साइवर-ब्रंट 2 2 94 94.00 159.32 10 2 4 निलक्षिका सिल्वा 2 2 93 93.00 132.86 7 2 5 शेमेन कैम्पबेल 1 1 90 — 145.16 7 3 शीर्ष 5 गेंदबाज — विकेटों के आधार पर 1 श्री चरानी भारत W · 2 मैच 7 विकेट 5.71 AVG 40 रन 2 दीप्ति शर्मा भारत W · 2 मैच 6 विकेट 6.00 AVG 36 रन 3 सोफी एक्लस्टन इंग्लैंड W · 2 मैच 5 विकेट 9.80 AVG 49 रन 4 जॉर्जिया वारहम ऑस्ट्रेलिया W · 2 मैच 4 विकेट 4.75 AVG 19 रन 5 चार्लट डीन इंग्लैंड W · 2 मैच 4 विकेट 7.25 AVG 29 रन गेंदबाजी विस्तृत आंकड़े # खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट AVG रन 4-फर 1 श्री चरानी 2 8.0 48 7 5.71 40 1 2 दीप्ति शर्मा 2 7.0 42 6 6.00 36 0 3 सोफी एक्लस्टन 2 8.0 48 5 9.80 49 0 4 जॉर्जिया वारहम 2 4.4 28 4 4.75 19 0 5 चार्लट डीन 2 7.0 42 4 7.25 29 0 Jansatta InfoGenIE

श्रेयांका पाटिल गेंदबाजी के दौरान चोटिल

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान ऑलराउंडर श्रेयांका पाटिल को पैर में चोट लग गई। वह ओवर पूरा नहीं कर पाईं और उन्हें एबुलेंस से मैदान से बाहर ले जाया गया। पूरी खबर पढ़ें।