ICC Women’s T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शेफाली वर्मा ने लगातार धमाकेदार बल्लेबाजी की है। शेफली ने टूर्नामेंट में अब तक 4 मैच में 40.25 की औसत से 161 रन बना लिए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 161 का रहा है। शेफाली ने इस टूर्नामेंट में 18 चौके और 9 छक्के लगाए हैं। वे छक्के मारने के मामले में पहले स्थान पर हैं। शेफाली को बेहतरीन प्रदर्शन का फायदा आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में हुआ। वे 19 स्थानों की छलांग के साथ शीर्ष पर पहुंच गई हैं।

शेफाली की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। जहां उसका सामना 5 मार्च को इंग्लैंड से होगा। 16 साल की शेफाली ने न्यूजीलैंड की अनुभवी बल्लेबाज सूजी बेट्स को पहले स्थान से खिसका दिया है। सूजी अक्टूबर 2018 से शीर्ष पर थीं। शेफाली रैंकिंग में पहले स्थान पर पहु्ंचने वाली दूसरी भारतीय हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि मिताली राज ने हासिल की थी।

Shafali Verma in T20I cricket so far:

18 games, 485 runs, 28.52 average, 146.96 strike rate

Shafali Verma in #T20WorldCup so far:

4 games, 161 runs, 40.25 average, 161 strike rate

The teenager has now climbed from No.20 to No.1 in the @MRFWorldWide ICC T20I rankingspic.twitter.com/VDksR4TKTG

— T20 World Cup (@T20WorldCup) March 4, 2020