महिला क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। फरवरी 2027 में पहली बार आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भारत में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में दुनिया की छह शीर्ष टीमें खिताब के लिए मैदान पर उतरेंगी।

14 से 28 फरवरी तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के मुकाबले मुंबई और वडोदरा में होंगे। पहली बार आयोजित हो रही इस चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट क्या होगा, कौन-कौन सी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और कहां खेले जाएंगे मुकाबले, जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात।

कब और कहां होगी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027?

आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले संस्करण का आयोजन 14 से 28 फरवरी 2027 तक भारत में होगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दो शहरों में खेले जाएंगे।

इनमें मुंबई और वडोदरा शामिल हैं। मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) और वडोदरा के वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को इस टूर्नामेंट के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। इन दोनों मैदानों पर छह टीमें खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी।

कौन-कौन सी टीमें लेंगी हिस्सा?

विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले संस्करण में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें महिला क्रिकेट की शीर्ष रैंकिंग वाली टीमों को जगह मिली है। टूर्नामेंट में खेलने वाली 6 टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका हैं।

इन टीमों का चयन 6 जुलाई 2026 की क्वालिफिकेशन कट-ऑफ तारीख को आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम रैंकिंग में उनकी स्थिति के आधार पर किया गया है। मेजबान होने के नाते भारत को भी टूर्नामेंट में जगह मिली है।

विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट

विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में खेली जाएगी। इसमें सभी 6 टीमें राउंड रॉबिन लीग चरण में हिस्सा लेंगी। इस फॉर्मेट के तहत हर टीम का मुकाबला बाकी पांच टीमों से एक-एक बार होगा।

इस तरह लीग चरण में कुल 15 मैच खेले जाएंगे। लीग चरण के बाद अंक तालिका में शीर्ष दो स्थान पर रहने वाली टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। खिताबी मुकाबला 28 फरवरी 2027 को खेला जाएगा।

आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 16 मुकाबले होंगे। फाइनल जीतने वाली टीम विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी की पहली चैंपियन बनने का गौरव हासिल करेगी।

महिला क्रिकेट के लिए क्यों खास है यह टूर्नामेंट?

आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत महिला क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में एक नए बड़े टूर्नामेंट को जोड़ने जा रही है। अब तक आईसीसी विमेंस क्रिकेट विश्व कप और आईसीसी विमेंस टी20 विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट महिला क्रिकेट के प्रमुख वैश्विक आयोजन रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के शामिल होने से शीर्ष टीमों को एक और बड़े खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।

इसका पहला संस्करण इसलिए भी खास होगा, क्योंकि इसमें हिस्सा लेने वाली सभी 6 टीमें इतिहास में पहली बार इस ट्रॉफी को जीतने के इरादे से उतरेंगी।

ऐसे में 14 से 28 फरवरी 2027 तक होने वाला यह टूर्नामेंट न सिर्फ एक नए चैंपियन का फैसला करेगा, बल्कि महिला क्रिकेट के इतिहास में एक नई शुरुआत भी दर्ज करेगा।

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