ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2023: महिला अंडर-19 वर्ल्ड कप ( ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2023) के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड (New Zealand) को 8 विकेट से हराकर टीम इंडिया (Team India) ने फाइनल में जगह बना ली है। शेफाली शर्मा की अगुआई वाली टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर न्यूजीलैंड को 20 ओवर में 107/9 पर रोक दिया। प्रशवी चोपड़ा ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटके।

टीम इंडिया ने 108 रन के टारगेट को 14.2 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ओपनर श्वेता शेहरावत ने एक बार फिर बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने 45 गेंद पर नाबाद 61 रन की पारी खेली। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में होना है। मैच जीतने वाली टीम खिताब के लिए रविवार को टीम इंडिया से भिड़ेगी।

न्यूजीलैंड अंडर-19 महिला टीम की पारी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड अंडर-19 महिला टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर अन्ना ब्राउनिंग और एम्मा मैकलियोड सस्ते में पवेलिय लौट गईं। जॉर्जिया प्लिमर ने सबसे ज्यादा 35 और इसाबेल्ला गेज ने 26 रन बनाए। कप्तान इज्जी शार्प ने 13 ओर केले नाइट ने 12 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। भारत की ओर से प्रशवी चोपड़ा 3 विकेट लिए। वहीं कप्तान शैफाली वर्मा (Shafali Verma) ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और 1 विकेट झटका। इसके अलावा तितास साधू (Titas Sadhu), मन्नत कश्यप (Mannat Kashyap) और अर्चना देवी (Archana Devi) को भी 1-1 विकेट मिला।

भारत अंडर-19 महिला टीम की पारी

108 रन के टारगेट के जवाब में भारत अंडर-19 महिला टीम की शुरुआत काफी तेज रही। हालांकि, कप्तान शैफाली वर्मा 9 गेंद पर 10 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गईं। तब टीम का स्कोर 3.3 ओवर में 1 विकेट पर 33 रन था। इसके बाद श्वेता शेहरावत ने नाबाद 45 गेंद पर 61 रन की पारी खेली। वहीं सौम्या तिवारी 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। गोंगडी तृषा 5 रन बनाकर नाबाद रहीं।