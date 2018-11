भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला हो दोनों देशों के फैंस के लिए ये वक्त किसी त्योहार से कम नहीं होता। दोनों देशों के फैंस में इस मुकाबले को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिलता है। इस वक्त आईसीसी महिला क्रिकेट टी-20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में भारत ने बाजी मारते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम के लिए ये टी-20 मुकाबला बेहद निराशाजनक रहा और वो इस दौड़ से बाहर हो गई। इस बाबत आईसीसी के एक ट्वीट ने पाकिस्तानी फैंस को खासा नाराज किया लेकिन जब आईसीसी ने दोबारा से एक ट्वीट किया तो जो मामला सामने आया वो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है।

दरअसल इस महामुकाबले को लेकर आईसीसी ने एक ट्वीट किया कि आखिर कौन सी टीम इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी। इसमें आईसीसी ने सेमीफाइनल में पहुंची टीमों के हिसाब से समीकरण बनाया था जिसमें पाकिस्तान का नाम नदारद था क्योंकि पाक तो पहले ही इस दौड़ से बाहर है। हालांकि जुनून के आगे तथ्य और तर्क पर भला कौन ध्यान देता है यही गलती हुई पाकिस्तानी फैंस के साथ भी जो इस ट्विट को पाकिस्तानी पुरुष टीम के साथ जोड़कर देखने लगे और आईसीसी को जमकर ट्रोल करने लगे।

Who do you think will contest the @WorldT20 Final?#WT20 — ICC (@ICC) November 18, 2018

ICC IS BLIND AND DEAF I THINK. DOESNT KNOW THE NO 1 team — Kash (@westtrenduk) November 19, 2018

Naver underestimate @ICC champion — MR JAdooN (@shujahatali23) November 19, 2018

संडे की रात में आईसीसी के इस ट्विट पर पाकिस्तानी फैंस ने कहा कि पाक टी-20 की नंबर वन टीम है फिर भी उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, ये आईसीसी अंधा हो गया है क्या। वहीं एक यूजर ने लिखा कि पाक नंबर वन है ये बात आईसीसी नहीं समझेगा।

The absolute state of these mentions! Pakistan didn’t get out of the #WT20 group stage guys — ICC (@ICC) November 19, 2018

इसपर जब यूजर्स के कमेंट आने शुरू हुए तो आईसीसी ने फिर एक ट्विट करते हुए बताया कि दरअसल पाकिस्तानी टीम तो ग्रुप स्टेज भी नहीं पार कर सकी है। बता दें कि पाक को इस मुकाबले में केवल आयरलैंड के खिलाफ जीत हासिल हुई है और वो एक भी मुकाबला जीत नहीं सकी है। वहीं पाकिस्तानी पुरुष टीम भले ही नंबर वन टी-20 है लेकिन महिला का स्थान आईसीसी रैंकिंग में सातवां है। ऐसे में पाकिस्तानी फैंस अनजाने में आईसीसी के इस ट्वीट पर भड़क गए। अब सोशल मीडिया पर इसका मजाक बनाया जा रहा है ।

