इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने शनिवार को टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों की नई रैंकिंग जारी की है। इसमें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली चौथे नंबर पर कायम हैं। चेतेश्वर पुजारा एक स्थान के फायदे से छठे पायदान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले अजिंक्य रहाणे को एक स्थान का फायदा हुआ। वे नौवें से आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को एक स्थान का नुकसान हुआ है। वे छठे से सातवें स्थान पर खिसक गए हैं। बाबर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कराची टेस्ट में अर्धशतक भी नहीं लगा सके थे। कोहली (862 अंक) और पुजारा (760 अंक) के अलावा रहाणे शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में शामिल हैं। पुजारा एक स्थान के फायदे से छठे स्थान पर पहुंच गए हैं जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और स्टार सलामी बल्लेबाज क्रमश: 13वें और 18वें स्थान पर बरकरार हैं।

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन (919 अंक) बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कायम हैं जबकि उनके बाद स्टीव स्मिथ (891 अंक) और मार्नस लाबुशेन (878 अंक) की आस्ट्रेलिया की जोड़ी का नंबर आता है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 823 अंक के साथ पांचवें स्थान पर बरकरार हैं। गेंदबाजों में अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (760 अंक) और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (757 अंक) क्रमश: आठवें और नौवें स्थान पर बने हुए हैं।

