भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा ने करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल कर ली है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में उन्होंने छह स्थानों की छलांग लगाई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने रविवार (28 फरवरी) को ताजा रैंकिंग जारी की है। इसमें रोहित टॉप-10 में शामिल हो गए हैं। वे पहली बार आठवें स्थान पर पहुंचे हैं। दूसरी ओर, गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन टॉप-5 में शामिल हो गए हैं। वे तीसरे पायदान पहुंचने में सफल रहे।

रोहित के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जारी चार टेस्ट मैचों की सीरीज अच्छी रही है। उन्होंने 66, नाबाद 25, 161, 26, 6 और 12 रन की पारी खेली है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में 44 और सिडनी में 52 रनों की पारी खेली थी। रोहित 2019 में पहली बार टेस्ट ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किए थे। उससे पहले वो नीचले क्रम पर खेलते थे। दूसरी ओर, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा को नुकसान हुआ है। वे दो स्थान नीचे खिसकर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

