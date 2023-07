ICC Ranking: ऑस्ट्रेलिया की हैट्रिक के बाद भी टीम इंडिया नंबर-1,गेंदबाजी में अश्विन तो बल्लेबाजी में विलियमसन टॉप पर

रविचंद्रन अश्विन भी गेंदबाजों की सूची में पहले स्थान पर हैं। इस स्टार ऑफ स्पिनर के 860 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दो स्थान के फायदे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके 826 अंक हैं।

भारतीय स्पिन ऑलराउंडर आर अश्विन (सोर्स-एपी फोटो)

भारतीय टीम और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बुधवार को जारी ताजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं जबकि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को पछाड़कर नंबर एक बल्लेबाज बन गए। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल गंवाने वाली भारतीय टीम पहले स्थान पर बनी हुई है। कंगारू टीम लगातार तीन मैच डब्ल्यूटीसी फाइनल के अलावा एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ दो मैच जीत चुकी है। अश्विन भी गेंदबाजों की सूची में पहले स्थान पर हैं। इस स्टार ऑफ स्पिनर के 860 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दो स्थान के फायदे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके 826 अंक हैं। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर की सूची में 434 अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। अश्विन भी इस सूची में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, लेकिन अक्षर पटेल ऑलराउंडर की सूची में पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं। पिछले साल दिसंबर में कार दुर्घटना में घायल होने के बाद से क्रिकेट से दूर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 10वें नंबर के साथ भारत के शीर्ष बल्लेबाज हैं। वनडे क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रमश: 12वें और 14वें स्थान पर हैं। शुभमन गिल एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में पांचवें स्थान पर हैं, जबकि कोहली (आठवें) और रोहित (10वें) भी शीर्ष 10 में शामिल हैं। मोहम्मद सिराज गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। वह दूसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान रूट पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं, जिससे विलियमसन एक बार फिर नंबर एक बल्लेबाज बन गए। विलियमसन छठी बार रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचे। उन्होंने पहली बार नवंबर 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी। वह पिछली बार अगस्त 2021 में नंबर एक बल्लेबाज बने थे। Also Read Ashes: जो रूट बोले- ऑस्ट्रेलिया ने की विराट कोहली वाली गलती, याद दिलाई एजबेस्टन टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो की पारी स्टीव स्मिथ ने लगाई चार स्थान की छलांग इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट में 110 और 34 रन की पारियां खेलकर मैन ऑफ द मैच बने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ चार स्थान की छलांग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। स्मिथ ने पिछली बार जून 2021 में विलियमसन को पछाड़कर शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी। वह कुछ हफ्तों के लिए शीर्ष पर रहे थे जिसके बाद विलियमसन दोबारा नंबर एक बल्लेबाज बने थे। बल्लेबाजी सूची में शीर्ष स्थानों के लिए कड़ा संघर्ष है। विलियमसन से सिर्फ एक अंक पीछे स्मिथ साप्ताहिक रैंकिंग अपडेट में विलियमसन के 883 रेटिंग अंक से स्मिथ सिर्फ एक अंक पीछे हैं। तीसरे स्थान पर मौजूद मार्नस लाबुशेन (873) और ट्रेविस हेड के बीच भी सिर्फ एक अंक का अंतर है। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट 24 स्थान की छलांग के साथ पहली बार शीर्ष 20 में जगह बनाने में सफल रहे। उन्होंने दूसरे एशेज टेस्ट में 98 और 83 रन की पारियां खेली। दूसरी पारी में 155 रन बनाने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी नौ स्थान की छलांग के साथ 23वें पायदान पर हैं।

