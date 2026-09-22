भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा महिला टी20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में दो पायदान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर आ गई हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। एशिया कप के सेमीफाइनल और फाइनल में 64 और 68 रन बनाए थे। शैफाली ने जापान के खिलाफ एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में नाबाद 40 रन बनाए। शैफाली ने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में 49 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। यह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका पहला व्हाइट-बॉल शतक था।

शैफाली एशियन गेम्स में शतक बनाने वाली पहली महिला भी बनीं। शैफाली ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 48 रन बनाकर भारत को महिला क्रिकेट में लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड दिलाने में भी मदद की। शैफाली ने मंधाना और वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज को पीछे छोड़कर 756 अंक के साथ रैंकिंग में टॉप चार में जगह बनाई। बेथ मूनी, जॉर्जिया वोल और लॉरा वोल्वार्ड्ट शीर्ष-3 में हैं।

श्री चरणी और दीप्ति शर्मा टॉप पर बरकरार

टी20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में भारत की स्पिन जोड़ी एन श्री चरणी और दीप्ति शर्मा टॉप पर बनी हुई हैं। दोनों खिलाड़ियों ने हाल के दिनों में शानदार प्रदर्शन के बाद अपने करियर के बेस्ट पॉइंट्स हासिल किए। दोनों ने क्रमशः 15 और 22 स्थान की छलांग लगाई। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना पांच स्थान ऊपर चढ़कर 24वें पर पहुंच गई हैं।

शवाल ज़ुल्फिकार ने 16 स्थान की लगाई छलांग

पाकिस्तान की बल्लेबाज शवाल ज़ुल्फिकार टी20 बैटिंग रैंकिंग में टॉप 30 में पहुंच गई हैं। वह 16 पायदान ऊपर चढ़कर 29वें नंबर पर आ गई हैं और उनके करियर के बेस्ट 558 पॉइंट्स हैं। ज़ुल्फ़कार ने श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में 54 रन बनाए थे। उनकी टीम की साथी आयशा जफर ने उसी मैच में 71 रन बनाए थे। वह 31 पायदान ऊपर चढ़कर 40वें नंबर पर आ गईं और उनके करियर के बेस्ट 489 पॉइंट्स हैं। जफर टी20 ऑल-राउंडर रैंकिंग में भी नौ पायदान ऊपर चढ़कर 30वें नंबर पर आ गईं।

भारत-श्रीलंका एशियन गेम्स फाइनल के बाद टॉप 5 बैटर-बॉलर

एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। शैफाली वर्मा टूर्नामेंट की नंबर 1 बैटर और श्री चरणी नंबर 1 बॉलर रहीं। पूरी खबर पढ़ें।