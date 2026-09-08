महिला टी20 एशिया कप में तीन मैचों में आठ विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा को महिलाओं की आईसीसी टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजी की रैंकिंग में दो स्थान का फायदा हुआ है। वह नंबर 6 पर पहुंच गई हैं। उनकी साथी एन श्री चरणी टॉप पर हैं। उन्होंने अब तक अपने तीन मैचों में सात विकेट लिए हैं। इन दोनों स्पिनरों के साथ-साथ नई खिलाड़ी प्रेमा रावत की वजह से भारत टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान की कप्तान नशरा संधू को एक ही पारी में 6 विकेट लेने के बाद भी नुकसान झेलना पड़ा।

पिछले साल दिसंबर में दीप्ति दुनिया की टॉप रैंक वाली गेंदबाज थीं, लेकिन तब से श्री चरणी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन, चार्ली डीन और लॉरेन बेल और साउथ अफ्रीका की नॉनकुलुलेको म्लाबा को श्री चरणी और दीप्ति के बीच हैं, लेकिन नंबर 1 और नंबर 6 के बीच सिर्फ 70 अंकों का अंतर है।

दीप्ति के नाम सबसे ज्यादा विकेट

एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करके दीप्ति ने थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग को पीछे छोड़ दिया। वह महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं। वह टूर्नामेंट के पहले मैच में थाईलैंड के खिलाफ 1.1 ओवर में 0 रन देकर 3 विकेट लेकर इस मुकाम पर पहुंचीं। पुथावोंग तीन मैचों में पांच विकेट लेकर चार पायदान ऊपर चढ़कर 47वें नंबर पर आ गई हैं।

नशरा संधू की रैंकिंग में गिरावट

पाकिस्तान की लेफ्ट-आर्म स्पिनर नशरा संधू ने सोमवार को एशिया कप में हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ 7 रन देकर 6 विकेट लेकर पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाया, लेकिन फिर भी वह एक पायदान नीचे 8वें नंबर पर खिसक गईं। महिला वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड द्वारा आयरलैंड का क्लीन स्वीप करने पर बड़ा बदलाव आया।

चार्ली डीन 9वें पर

ऑलराउंडर्स में चार्ली डीन एक पायदान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर आ गईं। गेंदबाजों में भी दो पायदान ऊपर चढ़कर 11वें नंबर पर आ गईं। उन्होंने तीन मैचों में 4.12 के इकॉनमी रेट से तीन विकेट लिए। बल्लेबाजों में एमी हंटर तालिका में 20वें से 11वें नंबर पर आ गईं।

महिला एशिया कप 2026 अंक तालिका

महिला एशिया कप 2026 में पाकिस्तान ने हॉन्गकॉन्ग को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा, जबकि भारत के सामने बांग्लादेश के आने की संभावना है। देखें ग्रुप ए और ग्रुप बी की पूरी पॉइंट्स टेबल। पूरी खबर पढ़ें।