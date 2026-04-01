भारत के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और इशान किशन का टी20 में बल्लेबाजों रैंकिंग में जलवा बरकरार है। दोनों खिलाड़ी शीर्ष दो स्थानों पर बने हुए हैं। अभिषेक 875 अंक के साथ शीर्ष पर हैं जबकि इशान के 871 अंक के दूसरे नंबर पर हैं। इन दोनों के अलावा तिलक वर्मा छठे और भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव सातवें स्थान पर हैं।
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर आठवें और न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट नौवे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कोनोर एस्टरहुइजेन ने लंबी छलांग लगाई है। पहले वह शीर्ष सौ से बाहर थे, लेकिन अब 39वें स्थान पर हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान शीर्ष पर हैं जबकि भारत के स्पिनर वरूण चक्रवर्ती दूसरे और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पांचवें स्थान पर हैं।
साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को फायदा
ऑलराउंडरों की सूची में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा शीर्ष पर हैं जबकि हार्दिक पंड्या दूसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद साउथ अफ्रीका के कई खिलाड़ियों को रैंकिंग में फायदा हुआ है। पेस तिकड़ी गेराल्ड कोएत्जी (36 पायदान ऊपर चढ़कर 52वें नंबर पर), ओटनील बार्टमैन (10 पायदान ऊपर चढ़कर 56वें नंबर पर) और जॉर्ज लिंडे (छह पायदान ऊपर चढ़कर 62वें नंबर पर) को फायदा हुआ, जबकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जकारी फाउल्केस (11 पायदान ऊपर चढ़कर 70वें नंबर पर) को भी फायदा हुआ है।
ICC T20I रैंकिंग
|#
|नाम / टीम
|श्रेणी
|रेटिंग
|करियर सर्वश्रेष्ठ
|सर्वश्रेष्ठ स्थान
|1
|भारत
|टीम
|273
|—
|85 मैच · 23,224 अंक
|2
|इंग्लैंड
|टीम
|259
|—
|56 मैच · 14,522 अंक
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|टीम
|258
|—
|49 मैच · 12,645 अंक
|4
|न्यूजीलैंड
|टीम
|249
|—
|71 मैच · 17,692 अंक
|5
|दक्षिण अफ्रीका
|टीम
|245
|—
|69 मैच · 16,932 अंक
|6
|पाकिस्तान
|टीम
|238
|—
|84 मैच · 20,002 अंक
|7
|वेस्टइंडीज
|टीम
|235
|—
|74 मैच · 17,424 अंक
|8
|श्रीलंका
|टीम
|227
|—
|60 मैच · 13,593 अंक
|9
|बांग्लादेश
|टीम
|223
|—
|67 मैच · 14,925 अंक
|10
|अफगानिस्तान
|टीम
|221
|—
|52 मैच · 11,504 अंक
|1
|अभिषेक शर्मा
|बल्लेबाज
|875
|931
|बनाम SL दुबई 2025
|2
|इशान किशन
|बल्लेबाज
|871
|871
|बनाम न्यूजीलैंड अहमदाबाद 2026
|3
|साहिबज़ादा फ़रहान
|बल्लेबाज
|848
|848
|बनाम SL पल्लेकेले 2026
|4
|फिल साल्ट
|बल्लेबाज
|792
|881
|बनाम वेस्टइंडीज बारबाडोस 2024
|5
|पथुम निसांका
|बल्लेबाज
|766
|796
|बनाम जिम्बाब्वे कोलंबो 2026
|6
|तिलक वर्मा
|बल्लेबाज
|742
|845
|बनाम ENG चेन्नई 2025
|7
|सूर्यकुमार यादव
|बल्लेबाज
|722
|912
|बनाम NZ रांची 2023
|8
|जोस बटलर
|बल्लेबाज
|716
|794
|बनाम SA ओल्ड ट्रैफर्ड 2025
|9
|टिम सीफर्ट
|बल्लेबाज
|712
|749
|बनाम IND अहमदाबाद 2026
|10
|डेवाल्ड ब्रेविस
|बल्लेबाज
|702
|738
|बनाम NZ कोलकाता 2026
|1
|राशिद खान
|गेंदबाज
|753
|828
|बनाम BAN देहरादून 2018
|2
|वरुण चक्रवर्ती
|गेंदबाज
|740
|818
|बनाम SA धर्मशाला 2025
|3
|अब्रार अहमद
|गेंदबाज
|736
|757
|बनाम NED कोलंबो 2026
|4
|आदिल राशिद
|गेंदबाज
|721
|747
|बनाम WI बार्बाडोस 2022
|5
|जसप्रीत बुमराह
|गेंदबाज
|702
|783
|बनाम ENG बेंगलुरु 2017
|6
|एडम ज़म्पा
|गेंदबाज
|682
|746
|बनाम SL सिडनी 2022
|7
|कॉर्बिन बॉश
|गेंदबाज
|669
|745
|बनाम WI अहमदाबाद 2026
|8
|मैथ्यू फोर्ड
|गेंदबाज
|667
|679
|बनाम ZIM मुंबई 2026
|9
|मुस्तफिज़ुर रहमान
|गेंदबाज
|665
|718
|बनाम SL कोलंबो 2017
|10
|मुजीब उर रहमान
|गेंदबाज
|663
|757
|बनाम IRE ग्रेटर नोएडा 2020
|1
|सिकंदर रज़ा
|ऑल-राउंडर
|328
|328
|बनाम SA दिल्ली 2026
|2
|हार्दिक पांड्या
|ऑल-राउंडर
|299
|299
|बनाम NZ अहमदाबाद 2026
|3
|साइम अयूब
|ऑल-राउंडर
|275
|303
|बनाम IND कोलंबो 2026
|4
|दीपेंद्र सिंह ऐरी
|ऑल-राउंडर
|244
|244
|बनाम SCO मुंबई 2026
|5
|अज़मतुल्लाह उमरज़ई
|ऑल-राउंडर
|241
|244
|बनाम UAE दिल्ली 2026
|6
|रस्टन चेस
|ऑल-राउंडर
|239
|255
|बनाम NZ ऑकलैंड 2025
|7
|मोहम्मद नबी
|ऑल-राउंडर
|209
|361
|बनाम BAN मिरपुर 2019
|8
|मिचेल सैंटनर
|ऑल-राउंडर
|204
|213
|बनाम SA हैमिल्टन 2026
|9
|मोहम्मद नवाज़
|ऑल-राउंडर
|203
|230
|बनाम AUS लाहौर 2026
|10
|रोमारियो शेफर्ड
|ऑल-राउंडर
|197
|212
|बनाम NZ डनेडिन 2025