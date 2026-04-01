भारत के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और इशान किशन का टी20 में बल्लेबाजों रैंकिंग में जलवा बरकरार है। दोनों खिलाड़ी शीर्ष दो स्थानों पर बने हुए हैं। अभिषेक 875 अंक के साथ शीर्ष पर हैं जबकि इशान के 871 अंक के दूसरे नंबर पर हैं। इन दोनों के अलावा तिलक वर्मा छठे और भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव सातवें स्थान पर हैं।

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर आठवें और न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट नौवे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कोनोर एस्टरहुइजेन ने लंबी छलांग लगाई है। पहले वह शीर्ष सौ से बाहर थे, लेकिन अब 39वें स्थान पर हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान शीर्ष पर हैं जबकि भारत के स्पिनर वरूण चक्रवर्ती दूसरे और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पांचवें स्थान पर हैं।

साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को फायदा

ऑलराउंडरों की सूची में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा शीर्ष पर हैं जबकि हार्दिक पंड्या दूसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद साउथ अफ्रीका के कई खिलाड़ियों को रैंकिंग में फायदा हुआ है। ​​पेस तिकड़ी गेराल्ड कोएत्जी (36 पायदान ऊपर चढ़कर 52वें नंबर पर), ओटनील बार्टमैन (10 पायदान ऊपर चढ़कर 56वें ​​नंबर पर) और जॉर्ज लिंडे (छह पायदान ऊपर चढ़कर 62वें नंबर पर) को फायदा हुआ, जबकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जकारी फाउल्केस (11 पायदान ऊपर चढ़कर 70वें नंबर पर) को भी फायदा हुआ है।

ICC · T20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग

ICC T20I रैंकिंग

टीमें · बल्लेबाज · गेंदबाज · ऑल-राउंडर · अप्रैल 2026 तक
शीर्ष टीम
भारत
शीर्ष बल्लेबाज
अभिषेक शर्मा
शीर्ष गेंदबाज
राशिद खान
शीर्ष ऑल-राउंडर
सिकंदर रजा
टीम रैंकिंग — रेटिंग / 100 मैच
1
भारत
85 मैच · 23,224 अंक
टीम
273
रेटिंग
2
इंग्लैंड
56 मैच · 14,522 अंक
टीम
259
रेटिंग
3
ऑस्ट्रेलिया
49 मैच · 12,645 अंक
टीम
258
रेटिंग
4
न्यूजीलैंड
71 मैच · 17,692 अंक
टीम
249
रेटिंग
5
दक्षिण अफ्रीका
69 मैच · 16,932 अंक
टीम
245
रेटिंग
6
पाकिस्तान
84 मैच · 20,002 अंक
टीम
238
रेटिंग
7
वेस्टइंडीज
74 मैच · 17,424 अंक
टीम
235
रेटिंग
8
श्रीलंका
60 मैच · 13,593 अंक
टीम
227
रेटिंग
9
बांग्लादेश
67 मैच · 14,925 अंक
टीम
223
रेटिंग
10
अफगानिस्तान
52 मैच · 11,504 अंक
टीम
221
रेटिंग
बल्लेबाजी रैंकिंग — वर्तमान रेटिंग
1
अभिषेक शर्मा
भारत · सर्वश्रेष्ठ: 931 बनाम SL दुबई 2025
बल्लेबाज
875
रेटिंग
2
इशान किशन
भारत · सर्वश्रेष्ठ: 871 बनाम न्यूजीलैंड अहमदाबाद 2026
बल्लेबाज
871
रेटिंग
3
साहिबजादा फरहान
पाकिस्तान · सर्वश्रेष्ठ: 848 बनाम श्रीलंका पल्लेकेले 2026
बल्लेबाज
848
रेटिंग
4
फिल साल्ट
इंग्लैंड · सर्वश्रेष्ठ: 881 बनाम वेस्टइंडीज बारबाडोस 2024
बल्लेबाज
792
रेटिंग
5
पथुम निसांका
श्रीलंका · सर्वश्रेष्ठ: 796 बनाम जिम्बाब्वे कोलंबो 2026
बल्लेबाज
766
रेटिंग
6
तिलक वर्मा
भारत · सर्वश्रेष्ठ: 845 बनाम इंग्लैंड चेन्नई 2025
बल्लेबाज
742
रेटिंग
7
सूर्यकुमार यादव
भारत · सर्वश्रेष्ठ: 912 बनाम न्यूजीलैंड रांची 2023
बल्लेबाज
722
रेटिंग
8
जोस बटलर
इंग्लैंड · सर्वश्रेष्ठ: 794 बनाम साउथ अफ्रीका ओल्ड ट्रैफर्ड 2025
बल्लेबाज
716
रेटिंग
9
टिम सीफर्ट
न्यूजीलैंड · सर्वश्रेष्ठ: 749 बनाम भारत अहमदाबाद 2026
बल्लेबाज
712
रेटिंग
10
डेवाल्ड ब्रेविस
दक्षिण अफ्रीका · सर्वश्रेष्ठ: 738 बनाम न्यूजीलैंड कोलकाता 2026
बल्लेबाज
702
रेटिंग
गेंदबाजी रैंकिंग — वर्तमान रेटिंग
1
राशिद खान
अफ़गानिस्तान · सर्वश्रेष्ठ: 828 बनाम BAN देहरादून 2018
गेंदबाज
753
रेटिंग
2
वरुण चक्रवर्ती
भारत · सर्वश्रेष्ठ: 818 बनाम साउथ अफ्रीका धर्मशाला 2025
गेंदबाज
740
रेटिंग
3
अबरार अहमद
पाकिस्तान · सर्वश्रेष्ठ: 757 बनाम नीदरलैंड्स कोलंबो 2026
गेंदबाज
736
रेटिंग
4
आदिल राशिद
इंग्लैंड · सर्वश्रेष्ठ: 747 बनाम वेस्टइंडीज बारबाडोस 2022
गेंदबाज
721
रेटिंग
5
जसप्रीत बुमराह
भारत · सर्वश्रेष्ठ: 783 बनाम इंग्लैंड बेंगलुरु 2017
गेंदबाज
702
रेटिंग
6
एडम जम्पा
ऑस्ट्रेलिया · सर्वश्रेष्ठ: 746 बनाम श्रीलंका सिडनी 2022
गेंदबाज
682
रेटिंग
7
कॉर्बिन बॉश
दक्षिण अफ्रीका · सर्वश्रेष्ठ: 745 बनाम वेस्टइंडीज अहमदाबाद 2026
गेंदबाज
669
रेटिंग
8
मैथ्यू फोर्ड
वेस्ट इंडीज़ · सर्वश्रेष्ठ: 679 बनाम जिम्बाब्वे मुंबई 2026
गेंदबाज
667
रेटिंग
9
मुस्तफिज़ुर रहमान
बांग्लादेश · सर्वश्रेष्ठ: 718 बनाम श्रीलंका कोलंबो 2017
गेंदबाज
665
रेटिंग
10
मुजीब उर रहमान
अफ़गानिस्तान · सर्वश्रेष्ठ: 757 बनाम आयरलैंड ग्रेटर नोएडा 2020
गेंदबाज
663
रेटिंग
ऑल-राउंडर रैंकिंग — वर्तमान रेटिंग
1
सिकंदर रज़ा
ज़िम्बाब्वे · सर्वश्रेष्ठ: 328 बनाम साउथ अफ्रीका दिल्ली 2026
ऑल-राउंडर
328
रेटिंग
2
हार्दिक पंड्या
भारत · सर्वश्रेष्ठ: 299 बनाम न्यूजीलैंड अहमदाबाद 2026
ऑल-राउंडर
299
रेटिंग
3
सैम अयूब
पाकिस्तान · सर्वश्रेष्ठ: 303 बनाम भारत कोलंबो 2026
ऑल-राउंडर
275
रेटिंग
4
दीपेंद्र सिंह ऐरी
नेपाल · सर्वश्रेष्ठ: 244 बनाम स्कॉटलैंड मुंबई 2026
ऑल-राउंडर
244
रेटिंग
5
अज़मतुल्लाह उमरजई
अफ़गानिस्तान · सर्वश्रेष्ठ: 244 बनाम यूएई दिल्ली 2026
ऑल-राउंडर
241
रेटिंग
6
रस्टन चेस
वेस्टइंडीज · सर्वश्रेष्ठ: 255 बनाम न्यूजीलैंड ऑकलैंड 2025
ऑल-राउंडर
239
रेटिंग
7
मोहम्मद नबी
अफ़गानिस्तान · सर्वश्रेष्ठ: 361 बनाम बांग्लादेश मिरपुर 2019
ऑल-राउंडर
209
रेटिंग
8
मिचेल सैंटनर
न्यूज़ीलैंड · सर्वश्रेष्ठ: 213 बनाम SA हैमिल्टन 2026
ऑल-राउंडर
204
रेटिंग
9
मोहम्मद नवाज़
पाकिस्तान · सर्वश्रेष्ठ: 230 बनाम AUS लाहौर 2026
ऑल-राउंडर
203
रेटिंग
10
रोमारियो शेफर्ड
वेस्ट इंडीज़ · सर्वश्रेष्ठ: 212 बनाम न्यूजीलैंड डुनेडिन 2025
ऑल-राउंडर
197
रेटिंग
स्रोत: ICC · icc-cricket.com · सभी रेटिंग अप्रैल 2026 तक · खिलाड़ी रेटिंग ICC अंक प्रणाली पर आधारित
