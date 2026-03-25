इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC)ने बुधवार (25 मार्च) को पुरुष क्रिकेट की ताजा रैंकिंग जारी की। भारतीय बल्लेबाजों का जलवा बरकरार है। अभिषेक शर्मा और इशान किशन शीर्ष दो में काबिज हैं। सूर्यकुमार यादव को दो स्थान का फायदा हुआ है। खराब फॉर्म से गुजर रहे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर को एक स्थान का फायदा हुआ है। न्यूजीवैंड के टिम सीफर्ट और साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को दो स्थान का नुकसान हुआ है।

भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा 875 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। इशान किशन 871 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान 848 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के ओपनर फिल साल्ट 792 रेटिंग अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं। श्रीलंका के पथुम निसांका 766 रेटिंग अंकों के साथ पांचवें नंबर पर हैं।

ब्रेविस को नुकसान

भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा 742 रेटिंग अंकों के साथ छठे नंबर पर हैं। भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव 722 रेटिंग अंकों के साथ सातवें नंबर पर हैं। वह पहले 9वें नंबर पर थे। न्यूजीलैंड के ओपनर टिम सीफर्ट 719 रेटिंग अंकों के साथ 8वें नंबर पर हैं। इंग्लैंड के ओपनर जोस बटलर 716 रेटिंग अंकों के साथ 9वें नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के मध्यक्रम के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस 709 रेटिंग अंकों के साथ 10वें नंबर पर हैं।

टॉप-5 गेंदबाजों में दो भारतीय

पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की रैंकिंग की बात करें तो अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद खान 753 रेटिंग अंकों के साथ पहले नंबर पर हैं। भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 740 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद 736 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल रशीद ने 721 रेटिंग अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के 702 रेटिंग अंकों के साथ पांचवें नंबर पर हैं।

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