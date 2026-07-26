भारत ने हरारे में चल रही तीन मैच की सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2-0 की विजयी बढ़त बनाकर रविवार (26 जुलाई) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की पुरुषों की टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत ने इंग्लैंड को पछाड़ा, जिसने हाल ही में श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम को 0-4 से हराकर पांच मैच की श्रृंखला जीती थी।

इससे पहले भारत को आयरलैंड के खिलाफ भी 0-2 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि, भारतीय टीम ने जीत की राह पर वापसी करते हुए हरारे में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में जिम्बाब्वे को सात विकेट से हराया। फिर दूसरे मैच में 90 रन की जीत के साथ 2-0 की बढ़त बना ली।

ICC | T20 अंतरराष्ट्रीय | 2026
ICC T20I रैंकिंग — टीम, बल्लेबाज़, गेंदबाज़, हरफनमौला
ताज़ा ICC रैंकिंग का पूरा डैशबोर्ड — टॉप-10
268
ICC T20I रेटिंग — #1 टीम
भारत — 60 मैच • 16,088 अंक
रेटिंग तुलना (टॉप 10)
भारत (#1)
268
इंग्लैंड (#2)
268
ऑस्ट्रेलिया (#3)
260
न्यूज़ीलैंड (#4)
247
दक्षिण अफ्रीका (#5)
244
पाकिस्तान (#6)
240
वेस्टइंडीज (#7)
234
बांग्लादेश (#8)
224
श्रीलंका (#9)
221
अफगानिस्तान (#10)
220
भारत #1 — पर इंग्लैंड बराबर
भारत और इंग्लैंड दोनों की रेटिंग 268 है — लेकिन भारत #1 पर है क्योंकि उसके अंक (16,088) इंग्लैंड (10,186) से कहीं अधिक हैं। भारत ने 60 मैच खेले हैं जो टॉप-10 में सर्वाधिक है।
892
ICC T20I बैटिंग रेटिंग — #1
ईशान किशन (भारत) • करियर बेस्ट: 904 v इंग्लैंड, Old Trafford 2026
1
ईशान किशन
भारत • बेस्ट: 904 v ENG, Old Trafford 2026
892
रेटिंग
2
अभिषेक शर्मा
भारत • बेस्ट: 931 v SL, Dubai 2025
858
रेटिंग
3
साहिबज़ादा फरहान
पाकिस्तान • बेस्ट: 848 v SL, Pallekele 2026
848
रेटिंग
4
फिल साल्ट
इंग्लैंड • बेस्ट: 881 v WI, Barbados 2024
799
रेटिंग
5
पाथुम निसांका
श्रीलंका • बेस्ट: 796 v ZIM, Colombo 2026
751
रेटिंग
6
जोस बटलर
इंग्लैंड • बेस्ट: 794 v SA, Old Trafford 2025
748
रेटिंग
7
हैरी ब्रुक
इंग्लैंड • बेस्ट: 734 v IND, Southampton 2026
734
रेटिंग
8
तिलक वर्मा
भारत • बेस्ट: 845 v ENG, Chennai 2025
733
रेटिंग
9
ब्रायन बेनेट
ज़िम्बाब्वे • बेस्ट: 716 v BAN, Bulawayo 2026
716
रेटिंग
10
मिचेल मार्श
ऑस्ट्रेलिया • बेस्ट: 706 v BAN, Chittagong 2026
706
रेटिंग
भारत के 3 बल्लेबाज़ टॉप-10 में
ईशान किशन (#1, 892), अभिषेक शर्मा (#2, 858) और तिलक वर्मा (#8, 733) — भारत के तीन बल्लेबाज़ ICC टॉप-10 में हैं। टॉप-2 पर भारत का कब्ज़ा।
753
ICC T20I बॉलिंग रेटिंग — #1
राशिद खान (अफगानिस्तान) • करियर बेस्ट: 828 v BAN, Dehradun 2018
1
राशिद खान
अफगानिस्तान • बेस्ट: 828 v BAN, Dehradun 2018
753
रेटिंग
2
अब्रार अहमद
पाकिस्तान • बेस्ट: 757 v NED, Colombo 2026
736
रेटिंग
3
आदिल राशिद
इंग्लैंड • बेस्ट: 747 v WI, Barbados 2022
710
रेटिंग
4
एडम ज़ैम्पा
ऑस्ट्रेलिया • बेस्ट: 746 v SL, Sydney 2022
700
रेटिंग
5
वरुण चक्रवर्ती
भारत • बेस्ट: 818 v SA, Dharamsala 2025
683
रेटिंग
6
नेथन एलिस
ऑस्ट्रेलिया • बेस्ट: 678 v IND, Queensland 2025
675
रेटिंग
7
कॉर्बिन बॉश
दक्षिण अफ्रीका • बेस्ट: 745 v WI, Ahmedabad 2026
669
रेटिंग
8
वानिंदु हसरंगा
श्रीलंका • बेस्ट: 809 v WI, Abu Dhabi 2021
668
रेटिंग
9
मुजीब उर रहमान
अफगानिस्तान • बेस्ट: 757 v IRE, Greater Noida 2020
663
रेटिंग
10
मोहम्मद नवाज़
पाकिस्तान • बेस्ट: 672 v NAM, Colombo 2026
658
रेटिंग
स्पिनरों का दबदबा
टॉप-10 में 7 स्पिनर — राशिद खान, अब्रार अहमद, आदिल राशिद, ज़ैम्पा, वरुण चक्रवर्ती, हसरंगा, मुजीब। T20I में स्पिन की बादशाहत साफ दिखती है।
334
ICC T20I हरफनमौला रेटिंग — #1
सिकंदर रज़ा (ज़िम्बाब्वे) • करियर बेस्ट: 339 v BAN, Bulawayo 2026
1
सिकंदर रज़ा
ज़िम्बाब्वे • बेस्ट: 339 v BAN, Bulawayo 2026
334
रेटिंग
2
साइम अयूब
पाकिस्तान • बेस्ट: 303 v IND, Colombo 2026
275
रेटिंग
3
हार्दिक पंड्या
भारत • बेस्ट: 299 v NZ, Ahmedabad 2026
259
रेटिंग
4
दिपेंद्र सिंह ऐरी
नेपाल • बेस्ट: 256 v HK, Singapore 2026
256
रेटिंग
5
रोस्टन चेस
वेस्ट इंडीज़ • बेस्ट: 255 v NZ, Auckland 2025
249
रेटिंग
6
विल जैक्स
इंग्लैंड • बेस्ट: 243 v IND, Southampton 2026
243
रेटिंग
7
अज़मतुल्लाह ओमरज़ई
अफगानिस्तान • बेस्ट: 244 v UAE, Delhi 2026
241
रेटिंग
8
मोहम्मद नबी
अफगानिस्तान • बेस्ट: 361 v BAN, Mirpur 2019
209
रेटिंग
8
जेसन होल्डर
वेस्ट इंडीज़ • बेस्ट: 209 v SL, Jamaica 2026
209
रेटिंग
10
मोहम्मद नवाज़
पाकिस्तान • बेस्ट: 230 v AUS, Lahore 2026
203
रेटिंग
हार्दिक पंड्या — भारत के एकमात्र
हार्दिक पंड्या (#3, 259) ICC T20I हरफनमौला रैंकिंग में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। नेपाल के दिपेंद्र सिंह ऐरी (#4) का उनके करीब होना एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है।
स्रोत: ICC (International Cricket Council)
Jansatta InfoGenIE

इशान किशन शीर्ष पर

दूसरे टी20 में अर्धशतक जड़ने वाले भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज इशान किशन बल्लेबाजों की सूची में 892 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद अभिषेक शर्मा (858 अंक) का नंबर आता है। किशन के अलावा दूसरे टी20 में अर्धशतक जड़ने वाले तिलक वर्मा 733 अंक के साथ आठवें पायदान पर बरकरार हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल रहे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती शीर्ष 10 में अकेले भारतीय गेंदबाज हैं। वह 683 अंक के साथ पांचवें स्थान पर बने हुए हैं।