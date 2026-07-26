भारत ने हरारे में चल रही तीन मैच की सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2-0 की विजयी बढ़त बनाकर रविवार (26 जुलाई) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की पुरुषों की टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत ने इंग्लैंड को पछाड़ा, जिसने हाल ही में श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम को 0-4 से हराकर पांच मैच की श्रृंखला जीती थी।

इससे पहले भारत को आयरलैंड के खिलाफ भी 0-2 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि, भारतीय टीम ने जीत की राह पर वापसी करते हुए हरारे में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में जिम्बाब्वे को सात विकेट से हराया। फिर दूसरे मैच में 90 रन की जीत के साथ 2-0 की बढ़त बना ली।

ICC | T20 अंतरराष्ट्रीय | 2026 ICC T20I रैंकिंग — टीम, बल्लेबाज़, गेंदबाज़, हरफनमौला ताज़ा ICC रैंकिंग का पूरा डैशबोर्ड — टॉप-10 टीम रैंकिंग बल्लेबाज़ गेंदबाज़ हरफनमौला 268 ICC T20I रेटिंग — #1 टीम भारत — 60 मैच • 16,088 अंक रेटिंग तुलना (टॉप 10) भारत (#1) 268 इंग्लैंड (#2) 268 ऑस्ट्रेलिया (#3) 260 न्यूज़ीलैंड (#4) 247 दक्षिण अफ्रीका (#5) 244 पाकिस्तान (#6) 240 वेस्टइंडीज (#7) 234 बांग्लादेश (#8) 224 श्रीलंका (#9) 221 अफगानिस्तान (#10) 220 भारत #1 — पर इंग्लैंड बराबर भारत और इंग्लैंड दोनों की रेटिंग 268 है — लेकिन भारत #1 पर है क्योंकि उसके अंक (16,088) इंग्लैंड (10,186) से कहीं अधिक हैं। भारत ने 60 मैच खेले हैं जो टॉप-10 में सर्वाधिक है। 892 ICC T20I बैटिंग रेटिंग — #1 ईशान किशन (भारत) • करियर बेस्ट: 904 v इंग्लैंड, Old Trafford 2026 1 ईशान किशन 892 रेटिंग 2 अभिषेक शर्मा 858 रेटिंग 3 साहिबज़ादा फरहान 848 रेटिंग 4 फिल साल्ट 799 रेटिंग 5 पाथुम निसांका 751 रेटिंग 6 जोस बटलर 748 रेटिंग 7 हैरी ब्रुक 734 रेटिंग 8 तिलक वर्मा 733 रेटिंग 9 ब्रायन बेनेट 716 रेटिंग 10 मिचेल मार्श 706 रेटिंग भारत के 3 बल्लेबाज़ टॉप-10 में ईशान किशन (#1, 892), अभिषेक शर्मा (#2, 858) और तिलक वर्मा (#8, 733) — भारत के तीन बल्लेबाज़ ICC टॉप-10 में हैं। टॉप-2 पर भारत का कब्ज़ा। 753 ICC T20I बॉलिंग रेटिंग — #1 राशिद खान (अफगानिस्तान) • करियर बेस्ट: 828 v BAN, Dehradun 2018 1 राशिद खान 753 रेटिंग 2 अब्रार अहमद 736 रेटिंग 3 आदिल राशिद 710 रेटिंग 4 एडम ज़ैम्पा 700 रेटिंग 5 वरुण चक्रवर्ती 683 रेटिंग 6 नेथन एलिस 675 रेटिंग 7 कॉर्बिन बॉश 669 रेटिंग 8 वानिंदु हसरंगा 668 रेटिंग 9 मुजीब उर रहमान 663 रेटिंग 10 मोहम्मद नवाज़ 658 रेटिंग स्पिनरों का दबदबा टॉप-10 में 7 स्पिनर — राशिद खान, अब्रार अहमद, आदिल राशिद, ज़ैम्पा, वरुण चक्रवर्ती, हसरंगा, मुजीब। T20I में स्पिन की बादशाहत साफ दिखती है। 334 ICC T20I हरफनमौला रेटिंग — #1 सिकंदर रज़ा (ज़िम्बाब्वे) • करियर बेस्ट: 339 v BAN, Bulawayo 2026 1 सिकंदर रज़ा 334 रेटिंग 2 साइम अयूब 275 रेटिंग 3 हार्दिक पंड्या 259 रेटिंग 4 दिपेंद्र सिंह ऐरी 256 रेटिंग 5 रोस्टन चेस 249 रेटिंग 6 विल जैक्स 243 रेटिंग 7 अज़मतुल्लाह ओमरज़ई 241 रेटिंग 8 मोहम्मद नबी 209 रेटिंग 8 जेसन होल्डर 209 रेटिंग 10 मोहम्मद नवाज़ 203 रेटिंग हार्दिक पंड्या — भारत के एकमात्र हार्दिक पंड्या (#3, 259) ICC T20I हरफनमौला रैंकिंग में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। नेपाल के दिपेंद्र सिंह ऐरी (#4) का उनके करीब होना एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। स्रोत: ICC (International Cricket Council) Jansatta InfoGenIE

इशान किशन शीर्ष पर

दूसरे टी20 में अर्धशतक जड़ने वाले भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज इशान किशन बल्लेबाजों की सूची में 892 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद अभिषेक शर्मा (858 अंक) का नंबर आता है। किशन के अलावा दूसरे टी20 में अर्धशतक जड़ने वाले तिलक वर्मा 733 अंक के साथ आठवें पायदान पर बरकरार हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल रहे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती शीर्ष 10 में अकेले भारतीय गेंदबाज हैं। वह 683 अंक के साथ पांचवें स्थान पर बने हुए हैं।