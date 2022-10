T20 World Cup 2022: पहली बार जिम्बाब्वे से खेलेंगे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ग्रुप ऑफ डेथ में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका, देखें-पूरा शेड्यूल

T20 World Cup 2022 Super 12 Teams and Full Match Schedule: ग्रुप ए से श्रीलंका और नीदरलैंड, जबकि ग्रुप बी से जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने सुपर-12 के लिए क्वालिफाई किया है।

टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पूरा शेड्यूल: टी20 विश्व कप 2022 के सुपर-12 का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। (सोर्स- आईसीसी)

