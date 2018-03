मैदान पर बदसलूकी करने वाले रबाडा को आईसीसी ने सिखाया सबक- दो मैच का बैन, 65 फीसदी मैच फीस भी कटा

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगीसो रबाडा को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के अगले दो मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आईसीसी ने यह फैसला सीरीज के दूसरे मैच के दौरान रबाडा के बर्ताव को देखकर लिया है। विसडन इंडिया के मुताबिक रबाडा की मैच फीस से 65 फीसदी पैसा काटने का भी फैसला किया गया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और रबाडा चाहें तो आईसीसी के फैसले को लेकर अगले 48 घंटों के बीच अपील कर सकते हैं।

दरअसल 22 वर्षीय तेज गेंदबाज ने दूसरे मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को आउट करने के बाद उनकी तरफ देखते हुए ‘यस-यस’ कहा था। इसके अलावा जब स्टीव मैदान से लौट रहे थे उस वक्त रबाडा का कंधा उनके कंधे से टकराया था। रबाडा पर यह आरोप मैदान पर मौजूद अंपायर्स कुमार धर्मसेना और क्रिस गाफाने ने लगाया था। स्टीव स्मिथ के अलावा रबाडा के खिलाफ लेवल-1 के उल्लंघन प्रकरण को लेकर एक अन्य रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इस मैच के तीसरे दिन रबाडा ने डेविड वॉर्नर को बोल्ड करने के बाद उनकी तरफ हाथ हिलाकर ‘बाय-बाय’ कहने का इशारा किया था।

Will Proteas star Kagiso Rabada find himself in trouble for this incident on day one? #SAvAUS pic.twitter.com/fqvFIx8ogZ

— cricket.com.au (@CricketAus) March 9, 2018