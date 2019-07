खेल के मैदान पर जब कोई खिलाड़ी उतरता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने प्रदर्शन से अपनी टीम और देश का नाम रोशन करे। अपने देश के लिए खेलते हुए वो कई अनुभवों को जीता है। मैदान के बाहर कुछ ऐसे फैंस होते हैं जो उस खिलाड़ी कि एक झलक पाने के लिए घंटों उसका इंतजार करते हैं। खिलाड़ी न सिर्फ अपने फैंस के दिलों में घर करता है बल्कि कभी-कभी कुछ ऐसे रिश्ते अपने साथी खिलाड़ियों के साथ बनते हैं जो लोगों के लिए चर्चा का विषय होते हैं। ऐसा ही रिश्ता भारतीय क्रिकेट टीम में युवराज सिंह और हरभजन सिंह का रहा है जिसके कई चर्चे आम हैं। यहां तक कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी भी इन दोनों की दोस्ती की कायल है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे को लेकर आईसीसी ने एक फोटो शेयर की है जिसमें क्रिकेट जगत की ऐसी जोड़ी की ही तस्वीर कैद है।

आईसीसी ने एक फोटो शेयर करते हुए क्रिकेट जगत की कुछ मशहूर दोस्तों की जोड़ी को शेयर करते हुए लिखा कि ये दोस्ती मैदान से शुरू हुई लेकिन मैदान पर समाप्त नहीं हुई है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे को लेकर ये तस्वीर आईसीसी ने शेयर की , जो हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और इस बार 4 अगस्त को वो पड़ रहा है। इसमें पहली तस्वीर श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी रहे कुमार संगकारा और जयवर्धने की है। वहीं, उसके बाद दूसरी तस्वीर में मार्कस स्टॉयनिश और जेम्पा की तस्वीर है, जिनकी दोस्ती की चर्चा काफी आम रहती है। तीसरी तस्वीर में हरभजन सिंह और युवराज सिंह का नाम है तो अगली जोड़ी ड्वेन ब्रावो और पोलार्ड का नाम है। इसके अलावा आईसीसी ने फैंस से अपील की कि वो अपने फेवरेट जोड़ी का जिक्र करें। इसपर लोग अन्य खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं।

These friendships started on the field but did’t end there

Tag your cricket BFF this #InternationalFriendshipDay! pic.twitter.com/tJtIqennGR

— ICC (@ICC) July 30, 2019