टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को लेकर अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने एक बड़ी गलती कर दी है। आईसीसी ने अपनी वेबवसाइट पर हॉल ऑफ फेम में द्रविड़ को बाएं हाथ का बल्लेबाज बता रखा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स आईसीसी का जमकर मजाक बना रहे हैं। पिछले साल ही आईसीसी ने द्रविड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था।

ये सम्मान पाने वाले द्रविड़ 5वें भारतीय खिलाड़ी थे। उन्हें सुनील गावस्कर जो खुद हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं उन्होंने द्रविड़ को कैप देकर सम्मानित भी किया था।आईसीसी की इस गलती पर एक यूजर वे सवाल उठाते हुए लिखा कि पिछले साल ही द्रविड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था और आश्चर्य की बात है कि आईसीसी को ये पता नहीं है कि द्रविड़ किस स्टाइल में बल्लेबाजी किया करते थे।

Rahul dravid is left hand batsman? last year he was inducted in Hall of Fame, but ICC may not aware about his batting style. pic.twitter.com/rXgXq5xNkd

— mahesh vichare (@mvichareMT) September 19, 2019