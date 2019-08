एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले बेन स्टोक्स की जहां हर जगह तारीफ हो रही है। वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के एक ट्वीट ने भारतीय फैंस को इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर के खिलाफ मुंह खोलने को मजबूर कर दिया।

आईसीसी ने इंग्लैंड के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सचिन तेंदुलकर और बेन स्टोक्स के साथ वाली यह एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस पर उसने कैप्शन लिखा था, बेन स्टोक्स- सर्वकालिक महान क्रिकेटर। इसके बाद सचिन तेंदुलकर का नाम लिखकर एक आंख दबाए हुए संकेत देने वाली इमोजी पोस्ट की थी। तब सचिन के प्रशंसकों ने आईसीसी को ट्रोल कर दिया था और भविष्य में ऐसी कोई हरकत नहीं करने की चेतावनी दी थी।

हालांकि, आईसीसी ने एशेज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के बाद उसी ट्वीट पर रिट्वीट किया। इस बार उसने कैप्शन लिखा, ‘तुम्हें बताया था।’ लेकिन सचिन तेंदुलकर के फैंस को आईसीसी की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने आईसीसी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, तुम नहीं सुधरोगे। इसके अलावा और भी कई यूजर ने सचिन के रिकॉर्ड और आंकड़े पेश कर आईसीसी की आंख खोलने की कोशिश की।

बता दें कि हेडिंग्ले टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 76 रन की जरूरत थी, लेकिन उसका सिर्फ एक विकेट गिरना बचा था। ऐसे में स्टोक्स ने साहसिक पारी खेलते हुए 10वें नंबर पर खेलने आए जैक लीच के साथ मिलकर इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। इसमें खास यह रहा कि जैक लीच ने सिर्फ एक ही रन बनाया था। इस जीत के कारण ही इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी की।

You will never learn!

Just that you are saying so don’t think that we are going to believe

Greatest cricketer of all time is @sachin_rt , rest everything starts after him in cricket world

Did you get it?

— Mr. Sethi (@sethisahab_) August 27, 2019