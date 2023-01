ICC Rankings: विराट कोहली छठे और रोहित शर्मा 8वें नंबर पर पहुंचे, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भी हुआ फायदा

Virat Kohli And Rohit Sharma In ICC Rankings: आईसीसी की ताजा एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली को दो और रोहित शर्मा को एक स्थान का फायदा हुआ है।

ICC Rankings: आईसीसी की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली छठे और रोहित शर्मा 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। (सोर्स- पीटीआई)

