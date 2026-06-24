भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही शुभमन गिल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के दम पर टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।
शुभमन गिल ICC की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अब न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल से सिर्फ 24 रेटिंग पॉइंट पीछे हैं। भारतीय कप्तान को हाल ही में हुई अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में बड़े स्कोर बनाने का फायदा मिला है। हालांकि, शुभमन गिल ने उस आखिरी वनडे में बल्लेबाजी नहीं की थी। आखिरी वनडे में भारत ने नौ विकेट से जीत हासिल की थी। शुभमन गिल ने सीरीज के पहले दो मैचों में 84 और 154 रन बनाए थे।
इशान किशन बल्लेबाजों की रैंकिंग में 21 स्थान ऊपर चढ़कर 43वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि तीन भारतीय गेंदबाजों को भी ताजा रैंकिंग में काफी फायदा हुआ। अर्शदीप सिंह 16 स्थान ऊपर चढ़कर 22वें नंबर पर पहुंच गए। प्रसिद्ध कृष्णा 34 स्थान ऊपर चढ़कर 58वें नंबर पर आ गए, जबकि ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर 17 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 71वें नंबर पर पहुंच गए।
हैमस्ट्रिंग चोट के कारण अफगानिस्तान सीरीज में न खेल पाने की वजह से विराट कोहली तीसरे स्थान पर खिसक गए, जबकि रोहित शर्मा चौथे स्थान पर ही बरकरार हैं। श्रेयस अय्यर एक स्थान ऊपर चढ़कर 14वें नंबर पर आ गए, लेकिन केएल राहुल कुछ स्थान नीचे खिसककर 11वें नंबर पर पहुंच गए।
आईसीसी वनडे रैंकिंग: शीर्ष-10 बल्लेबाजों की सूची
|रैंक
|देश
|खिलाड़ी
|रेटिंग
|1
|न्यूजीलैंड
|डेरिल मिचेल
|815
|2
|भारत
|शुभमन गिल
|791
|3
|भारत
|विराट कोहली
|768
|4
|भारत
|रोहित शर्मा
|754
|5
|अफगानिस्तान
|इब्राहिम जादरान
|712
|6
|पाकिस्तान
|बाबर आजम
|689
|7
|वेस्टइंडीज
|शाई होप
|683
|8
|आयरलैंड
|हैरी टेक्टर
|679
|9
|श्रीलंका
|चरित असालंका
|659
|10
|इंग्लैंड
|हैरी ब्रूक
|656
आईसीसी वनडे रैंकिंग: शीर्ष-10 गेंदबाजों की सूची
|रैंक
|देश
|खिलाड़ी
|रेटिंग
|1
|अफगानिस्तान
|राशिद खान
|682
|2
|पाकिस्तान
|अबरार अहमद
|675
|3
|इंग्लैंड
|जोफ्रा आर्चर
|649
|4
|साउथ अफ्रीका
|केशव महाराज
|645
|5
|श्रीलंका
|महेश तीक्षणा
|641
|6
|इंग्लैंड
|आदिल रशीद
|629
|7
|भारत
|कुलदीप यादव
|614
|8
|बांग्लादेश
|मेहदी हसन मिराज
|604
|8
|पाकिस्तान
|शाहीन अफरीदी
|604
|9
|न्यूजीलैंड
|मिचेल सैंटनर
|599
|10
|नामीबिया
|बर्नार्ड शोल्ट्ज
|595
टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की 253 रनों की बड़ी जीत में 5-5 विकेट लेने वाले मैट हेनरी, जसप्रीत बुमराह के साथ संयुक्त रूप से नंबर एक स्थान पर पहुंच गए। जैक कोवी और रिचर्ड हैडली के बाद 36 साल बाद न्यूजीलैंड का कोई तेज गेंदबाज टॉप रैंकिंग पर पहुंचा है। इंग्लैंड के कार्यवाहक कप्तान जो रूट दो स्थान ऊपर चढ़कर टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से नंबर 1 बन गए हैं।
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग: शीर्ष-10 बल्लेबाजों की सूची
|रैंक
|देश
|खिलाड़ी
|रेटिंग
|1
|इंग्लैंड
|जो रूट
|871
|2
|इंग्लैंड
|हैरी ब्रूक
|866
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|ट्रैविस हेड
|853
|4
|ऑस्ट्रेलिया
|स्टीव स्मिथ
|831
|5
|श्रीलंका
|कामिंदु मेंडिस
|781
|6
|साउथ अफ्रीका
|टेम्बा बावुमा
|775
|7
|भारत
|शुभमन गिल
|743
|8
|भारत
|यशस्वी जायसवाल
|733
|9
|श्रीलंका
|दिनेश चांदीमल
|717
|10
|न्यूजीलैंड
|रचिन रविंद्र
|715
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग: शीर्ष-10 गेंदबाजों की सूची
|रैंक
|देश
|खिलाड़ी
|रेटिंग
|1
|भारत
|जसप्रीत बुमराह
|870
|1
|न्यूजीलैंड
|मैट हेनरी
|870
|2
|ऑस्ट्रेलिया
|मिचेल स्टार्क
|838
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|पैट कमिंस
|832
|4
|साउथ अफ्रीका
|मार्को यानसेन
|825
|5
|ऑस्ट्रेलिया
|स्कॉट बोलैंड
|820
|6
|पाकिस्तान
|नोमान अली
|817
|7
|साउथ अफ्रीका
|कगिसो रबाडा
|807
|8
|ऑस्ट्रेलिया
|जोश हेजलवुड
|775
|9
|ऑस्ट्रेलिया
|नाथन लियोन
|753
|10
|इंग्लैंड
|गस एटकिंसन
|746
शीर्ष पर पहुंचने वाले मैट हेनरी तीसरे कीवी गेंदबाज
ICC की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘तेज गेंदबाज मैट हेनरी टॉप रैंकिंग वाले टेस्ट गेंदबाज बनने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 11 विकेट लेने के बाद 34 साल के मैट हेनरी भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं।’’
बयान में कहा गया, ‘‘नवंबर 2024 में कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ने के बाद जसप्रीत बुमराह अकेले टॉप पर थे, लेकिन मैट हेनरी ने न्यूजीलैंड को इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज 1-1 से बराबर करने में अहम भूमिका निभाई और टॉप पर पहुंच गए।’’
36 साल बाद न्यूजीलैंड का कोई गेंदबाज शीर्ष पर पहुंचा
ICC के बयान के अनुसार, ‘‘मैट हेनरी टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजों की शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की सूची में जैक कोवी (1947) और रिचर्ड हैडली (1984-1990) के साथ शामिल हो गए हैं। इस दाएं हाथ के गेंदबाज ने इस श्रेणी में न्यूजीलैंड के लिए 36 साल के सूखे को खत्म किया है।’’