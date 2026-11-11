अफगानिस्तान के टेस्ट और वनडे कप्तान रहमत शाह ने इतिहास रच दिया है। वह अपने देश के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने आईसीसी पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में किसी भी श्रेणी के टॉप 10 में जगह बनाई है। शारजाह में जिम्बाब्वे के खिलाफ अफगानिस्तान की दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 173 रन बनाने के बाद रहमत टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में छह स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर आ गए हैं।

इस पारी की बदौलत रहमत ने अपने करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन रेटिंग भी हासिल की। यह मैच ड्रॉ समाप्त हुआ। यह रहमत के टेस्ट करियर का पांचवां शतक था। इस साल का उनका दूसरा शतक था। उन्होंने भारत के कप्तान शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के ओपनर एडेन मार्करम और श्रीलंका के बल्लेबाज कामिंडु मेंडिस को पीछे छोड़ते हुए पहली बार टॉप 10 में प्रवेश किया है।

क्रेग इरविन को भी फायदा

इस महीने की शुरुआत में, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज जीतने के बाद अफगानिस्तान पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गया, जो अब तक की उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। शारजाह टेस्ट में जिम्बाब्वे के अनुभवी खिलाड़ी क्रेग इरविन को भी फायदा हुआ। दूसरी पारी में नाबाद 206 रन बनाने के बाद वह टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 9 स्थान ऊपर चढ़कर 48वें नंबर पर आ गए।

कई खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद कई खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार हुआ। सीरीज में 16 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुने गए। इसके साथ ही वे 11 स्थान की छलांग लगाकर टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से 19वें स्थान पर पहुंच गए, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।

आमिर जंगू की 28 स्थान की छलांग

वारिकन के साथी खिलाड़ी जस्टिन ग्रीव्स ने 46 और 51 रन बनाए और एक विकेट भी लिया, जिससे वे टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 8वें नंबर पर आ गए। वेस्टइंडीज के कावेम हॉज 12 स्थान ऊपर चढ़कर 52वें नंबर पर आ गए, जबकि बांग्लादेश के तौहीद हृदय, जो पहले टॉप 100 से बाहर थे, अब बल्लेबाजी रैंकिंग में 60वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर-बल्लेबाज आमिर जंगू 28 स्थान की छलांग लगाकर 62वें नंबर पर आ गए।

वनडे रैंकिंग में भी बदलाव

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैचों के बाद वनडे रैंकिंग में भी बदलाव देखने को मिले। दोनों टीमों के कई गेंदबाजों को फायदा हुआ है। वेलिंग्टन में खेले गए दूसरे मैच में 28 रन देकर 2 विकेट लेने के बाद, भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 23 स्थान ऊपर चढ़कर 21वें नंबर पर आ गए। ऑकलैंड में सीरीज के पहले मैच में 4 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 11 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 31वें नंबर पर पहुंच गए।

गुरनूर बराड़ ने बड़ी छलांग लगाई

इस सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा 7 विकेट लेने वाले गुरनूर बराड़ ने भारतीय गेंदबाजों में सबसे बड़ी छलांग लगाई है। वे टॉप 100 से बाहर थे और अब 48वें नंबर पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी और काइल जैमीसन की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। डफी आठ स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 43वें नंबर पर आ गए, जबकि जैमिसन 24 स्थान ऊपर उठकर 60वें नंबर पर पहुंच गए।