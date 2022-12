ICC Rankings: कुलदीप यादव ने लगाई 19 स्थान की छलांग, बाबर आजम और अक्षर पटेल ने हासिल की करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग

Pakistan Captain Babar Azam Career High Test Batting Ranking: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भी करियर की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी रैंकिंग हासिल की। बाबर आजम अब टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

India vs Bangladesh, 2nd Test Match: कुलदीप यादव और अक्षर पटेल (बीच में) दोनों ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। बाबर आजम (दाएं) इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी रहे। (एपी/ट्विटर)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram