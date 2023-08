ICC ODI Ranking: शुभमन गिल रैंकिंग में 5वें से चौथे नंबर पर पहुंचे, टॉप-5 में पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों ने बनाई जगह

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर रवि बिश्नोई की टी20 रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस फॉर्मेट में सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कायम हैं।

आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में बाबर आजम पहले, इमाम-उल-हक तीसरे और फखर जमान पांचवें नंबर पर हैं। (सोर्स- आईसीसी)

ICC RANKINGS: भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल आईसीसी एकदिवसीय क्रिकेट बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। नौवें नंबर पर विराट कोहली हैं। कप्तान रोहित शर्मा 11वें स्थान पर बने हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले वनडे के बाद आईसीसी की ओर से जारी रैंकिंग में शुभमन गिल के 743 रेटिंग अंक हैं। वह भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। हालांकि, शीर्ष-5 में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी पहुंच गए हैं। पहले नंबर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम हैं। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के रॉसी वैन डेर डुसेन हैं। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के इमाम-उल-हक हैं। उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है। पांचवें नंबर पर पाकिस्तान के ही फखर जमान हैं। फखर जमान को 2 स्थान का फायदा हुआ है। मोहम्मद सिराज को एक स्थान का हुआ नुकसान गेंदबाजी रैंकिंग में मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को एक स्थान का नुकसान हुआ है। मोहम्मद सिराज चौथे से खिसककर पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। कुलदीप यादव 10वें नंबर पर बरकरार हैं। ऑलराउंडर्स रैंकिंग में टॉप-10 में भारत का कोई खिलाड़ी नहीं है। टेस्ट में भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी और रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ऑलराउंडर्स रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। टी20 की बात करें तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर रवि बिश्नोई की रैंकिंग सुधरी है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत की कप्तानी करने वाले जसप्रीत बुमराह 7 पायदान चढ़कर 84वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि रवि बिश्नोई 17 पायदान चढ़कर 65वें स्थान पर हैं। बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ 143 पायदान चढ़कर 87वें स्थान पर हैं। सूर्यकुमार यादव टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं।

