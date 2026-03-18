आईसीसी द्वारा विश्व कप खत्म होने के बाद दूसरे हफ्ते भी रैंकिंग अपडेट कर दी गई हैं। ताजा रैंकिंग में भी भारतीय बल्लेबाजों का जलवा रहा है। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने कमाल दिखाया है। अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर बरकरार हैं और इशान किशन भी दूसरे नंबर पर हैं। साथ ही तिलक वर्मा और संजू सैमसन को एक-एक स्थान का फायदा हो गया है। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती दूसरे पर ही हैं।
वनडे टीम रैंकिंग में बांग्लादेश अब 10वें से 9वें स्थान पर आ गई है। अगर टी20 के नंबर 1 गेंदबाज की बात करें तो राशिद खान नंबर 1 पर काबिज हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह नंबर 6 से नंबर 5 पर आ गए हैं। वहीं बल्लेबाजी में तिलक वर्मा अब 7वें से छठे और संजू सैमसन 22वें से 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
टॉप 10 गेंदबाजों में वरुण और बुमराह ही सिर्फ भारत की तरफ से मौजूद हैं। वहीं टॉप 10 बल्लेबाजों में अभिषेक, इशान, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। इसके अलावा टॉप 10 ऑलराउंडर्स में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा टॉप पर हैं। भारत के एकमात्र हार्दिक पंड्या टॉप 10 में मौजूद हैं और दूसरे स्थान पर हैं।
न्यूजीलैंड-बांग्लादेश के कप्तान की भयंकर छलांग
पिछले हफ्ते टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 में सिर्फ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज थी और इसका फायदा कीवी कप्तान को मिला। वह अब 11 स्थान की छलांग लगाकर टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 13वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इस बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज हुई और इसका फायदा सलमान अली आघा को मिला।
आघा ने दूसरे वनडे में अर्धशतक और तीसरे वनडे में शतक जड़ा। इसके बाद वह 9 स्थान की छलांग लगाकर टॉप 10 वनडे बल्लेबाजों में 10वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं 2-1 से वनडे सीरीज जीतने वाले बांग्लादेश के कप्तान मेहिदी हसन मिराज वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 9 स्थान की छलांग के बाद कुलदीप यादव से ऊपर 7वें स्थान पर पहुंचे।
टीम रैंकिंग में भारत वनडे और टी20 में नंबर 1 पर काबिज है। पाकिस्तान को सीरीज हराकर बांग्लादेश अब वनडे टीम रैंकिंग में 10वें से 9वें स्थान पर पहुंची। जबकि पाकिस्तान चौथे पर ही मौजूद है। वेस्टइंडीज अब वनडे में 10वें नंबर की टीम बन गई है। इसके बाद आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 के क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी विंडीज की चिंता बढ़ गई है।
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